'Путін повинен знати': в НАТО неочікувано звернулися до диктатора щодо війни

Диктатору натякнули, що не варто переходити тонкі межі, адже перемогу Росія не здобуде.

Рютте застеріг Путіна від початку війни, яку він виграти не зможе / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Рютте:

НАТО готове до ядерного стримування Росії

Путіну не варто розпочинати ядерну війну

Кремлівський диктатор Володимир Путін неодноразово погрожував Україні та її союзникам з НАТО ядерною війною. Лише минулого місяця він заявив, що країна-агресорка Росія може може застосувати ядерну зброю у відповідь на удар звичайними ракетами.

На цей раз у НАТО не змовчали. Як пише Reuters, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що показники щорічних ядерних навчань Альянсу, які відбувалися на початку місяця, вселили у нього "абсолютну впевненість у надійності ядерного стримування НАТО".

"Коли Росія використовує небезпечну та безрозсудну ядерну риторику, наше населення повинно знати, що панікувати не потрібно, оскільки НАТО має потужний ядерний стримуючий потенціал", - сказав він.

Як Рютте застеріг Путіна

Генсек НАТО, фактично, звернувся до російського диктатора з закликом до ядерного стримування, бо "ядерну війну ніколи не можна розпочинати".

"Путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не виграти", - наголосив він.

Країни з ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Як Росія почала переходити тонку межу ядерної загрози

Главред писав, що Російська Федерація в останні місяці почала здійснювати атаки на територію України, використовуючи заборонену крилату ракету, яка може нести як ядерну, так і звичайну бойову частину.

Важливим моментом є те, що саме через неї колись США вийшли з ключового договору про контроль над ядерними озброєннями.

Ядерні загрози з боку Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в "Росатомі" заявили, що Росія нібито стикається з "колосальними загрозами" з боку Заходу, через що потребує модернізації свого ядерного потенціалу.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін доручив почати підготовку до ядерних випробувань. Він наголосив, що нібито Росія завжди дотримувалася зобов’язань за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань і не має наміру від них відходити.

Напередодні стало відомо, що те, що США почали симетрично відповідати на ядерні погрози країни-агресорки Росії своїми погрозами, є фактором, який стабілізує ситуацію і зменшує ризики.

Про персону: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

