У РФ 'гудуть' про відставку Лаврова: у CNN розкрили деталі конфлікту з Путіним

Сергій Лавров є одним із найдавніших соратників Путіна і символом конфронтаційної дипломатії Росії.

У Росії шукають причини відсутності Лаврова / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

Куди подівся Лавров і чому Кремль змушений виправдовуватись

Чи готує Кремль нову рокіровку після зникнення Лаврова

Відсутність глави російського МЗС Сергія Лаврова на останньому засіданні Ради безпеки РФ спричинила справжній інформаційний вибух у Москві. Хвиля чуток і припущень в Мережі виявилася настільки масштабною, що Кремль був змушений публічно реагувати, повідомляє CNN.

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков поспішив заспокоїти і запевнити журналістів, що "Лавров, звичайно, продовжує обіймати посаду міністра закордонних справ" і назвав усі заяви про його можливу відставку "неправдивими".

Звідки взялися чутки про відставку Лаврова?

Поштовхом для спекуляцій стала неочікувана відсутність головного дипломата РФ на нараді Ради безпеки, що відбулася в середу. Під час засідання Путін обговорював питання, пов’язані з потенційним відновленням ядерних випробувань. Лавров виявився єдиним постійним учасником Ради, який проігнорував зустріч. Російські пропагандистські ресурси пояснили це тим, що він "був відсутній за домовленістю", але це не зробило ситуацію кращою, а лише підсилило підозри.

Інтригу додав і той факт, що Лавров не очолить делегацію Росії на саміті G20 у Йоганнесбурзі. Замість нього Путін доручив представляти країну своєму раднику, заступнику керівника Адміністрації президента Максиму Орєшкіну.

Що відомо про напругу між Лавровим і Кремлем?

Політичні оглядачі одразу припустили, що між Лавровим і Кремлем виникли напруженість та розбіжності. Особливо після невдалої спроби організувати зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті. Лавров нібито відігравав ключову роль у цих переговорах, але після його контактів із держсекретарем США Марко Рубіо ініціатива була фактично "заморожена".

Попри все, офіційна Москва наполягає, що ситуація не виходить за межі норми. Речниця МЗС Марія Захарова підтвердила, що Лавров дійсно не був присутній на засіданні, проте заспокоїла громадськість словами: "Таке трапляється".

Що відомо про Сергія Лаврова?

Сергій Лавров, який очолює російське зовнішньополітичне відомство з 2004 року, залишається одним із найдавніших соратників Путіна. Його ім’я асоціюється з агресивною, конфронтаційною дипломатією Кремля - від війни в Грузії у 2008 році до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022-му.

Попри численні провали у зовнішній політиці, Путін, здається, не схильний до різких звільнень у своєму оточенні. Як і у випадку з Сергієм Шойгу, котрий після усунення з посади міністра оборони отримав нове крісло секретаря Ради безпеки, російський лідер, схоже, просто "переставляє фігури на дошці", а не проводить справжні кадрові чистки.

Чутки про звільнення Лаврова - що відомо

Як повідомляв Главред, The Moscow Times раніше заявляло, що причиною погіршення стосунків між Путіним і Лавровим стала невдала розмова останнього з держсекретарем США Марко Рубіо.

За даними видання, після цієї розмови Вашингтон запровадив нові санкції проти великих нафтових компаній РФ і скасував заплановану зустріч російського президента з Трампом.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков публічно спростував чутки про нібито конфлікт між президентом РФ Володимиром Путіним і главою МЗС Сергієм Лавровим. Його коментар стосувався публікації у виданні The Moscow Times, де повідомлялося, що Лавров "потрапив у немилість" російського лідера.

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

