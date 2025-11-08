В Україні сильні перебої зі світлом: у містах немає світла, води і тепла

Російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Ворог бив по енергетиці, внаслідок чого в багатьох регіонах серйозні перебої зі світлом. У багатьох областях було введено аварійні графіки відключення світла.
Унаслідок ворожого обстрілу Кременчук залишився без електропостачання. Це підтвердив мер міста Віталій Малецький. Росіяни били по енергетичній інфраструктурі. Наразі в місті також немає води та тепла. Влада робить усе можливе, щоб забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення та опалення.
У місті розгортають пункти незламності.
"Як би ворог не намагався нас зламати - ми вистоїмо, ми сильні. Більше інформації надам після отримання офіційних даних від ОВА та енергетиків", - додав Малецький.
Без світла також залишилися Горішні плавні, пише міськрада. Це місто розташоване недалеко від Кременчука.
"Швидке відновлення електропостачання поки що не очікується. Фахівці працюють над з'ясуванням технічних проблем і можливостей проведення ремонтних робіт", - зазначили в міськраді.
Голова Полтавської ОДА Володимир Когут заявив, що внаслідок обстрілу Полтавщини є постраждалий. Унаслідок ударів по енергетиці було введено графіки аварійного вимкнення світла. Найближчим часом у Кременчуці планують організувати підвезення води.
Мер Кременчука заявив, що в місті вводять графіки подачі води. Зараз водоканал працює в режимі резервного живлення. Воду подаватимуть за таким графіком:
- будні дні:
- 06:00-09:00;
- 18:00-21:00;
- вихідні дні:
- 08:00-11:00;
- 18:00-21:00.
Перебої зі світлом у Харкові
У Харкові також серйозні перебої зі світлом. Унаслідок обстрілу в місті проблеми з водопостачанням. Також не працює метро. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.
"Сьогодні ворог знову бив по нашій енергетиці. У Харкові - відчутний дефіцит електроенергії. "Укренерго" змушене вводити аварійні відключення ... Метро - працює в режимі укриття. Наземний електротранспорт замінено автобусними маршрутами. Місто тримає ситуацію під контролем", - заявив Терехов.
У Харкові відкрили 101 пункт незламності.
Новина доповнюється...
