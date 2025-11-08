Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

Ангеліна Підвисоцька
8 листопада 2025, 17:40
564
Російські окупанти намагаються захопити Покровськ, щоб використати його як плацдарм для нового наступу.
всу, фронт
Росіяни намагаються прорватися в Дніпропетровську область / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, facebook.com/GeneralStaff

Про що говорить військовий:

  • РФ намагається зробити Покровськ плацдармом для нового наступу
  • За місяць росіяни просунулися на 20 км
  • Дніпропетровська область перебуває під загрозою

Російські окупанти намагаються повністю захопити Донецьку область і прорватися в Дніпропетровську. Наразі є серйозна загроза для цього регіону, адже ворог уже має тактичний успіх. Про це заявив командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов в інтерв'ю Radio NV.

Ворог сформував нові загрози для Сил оборони України на півдні Дніпропетровської області. Військовий наголосив на тому, що рік тому наші війська утримували позиції в населеному пункті Українка на Донеччині, а зараз бійці ЗСУ намагаються утримати позиції на кордоні Дніпропетровської області.

відео дня

Філімонов стверджує, що росіяни мають тактичний успіх не тільки на Донеччині, а й також біля кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. Лише за останній місяць росіяни просунулися на 20-25 кілометрів.

"Там є населений пункт Покровське (Дніпропетровщина - Ред.), дуже співзвучно з Покровськом. Там теж у ворога є успіх. За моєю інформацією, просування ворога зупиняють, але прорив був суттєвий. За останній місяць, за різними оцінками, 20-25 кілометрів. Це загроза - те, що відбувається на півроку", - каже Філімонов.

Під загрозою окупації перебуває селище Межова в Дніпропетровській області. У разі захоплення Покровська росіяни рухатимуться саме в цьому напрямку. Сам же Покровськ росіяни використовують як плацдарм для підготовки до нового наступу.

"Покровськ буде для нього (ворога - Ред.) надзвичайно гарним плацдармом, щоб і продовжити наступ на Донецьку область, у бік Добропілля, Краматорська, Костянтинівки. І також відкриє йому можливість наступати в бік Павлограда", - попередив Філімонов.

Покровськ Інфографіка
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Навіщо Росії Покровськ - думка експерта

Главред писав, що на думку наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, Кремль намагається всіма силами окупувати Покровськ, щоб продемонструвати Дональду Трампу "нездатність" України стримувати російський наступ.

Бєлєсков вважає, що в голові Путіна захоплення Покровська має бути саме тим, що "переконає" президента США в "неминучості" російської перемоги.

Ситуація в Донецькій області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що полковник збройних сил США у відставці Джон Світ заявив, що військове командування РФ докладає максимум зусиль і використовує всі можливі ресурси, щоб захопити Покровськ. Водночас українські військові всередині міста постійно відбивають атаки РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія прагне захопити Покровськ якнайшвидше, щоб просувати у світі наратив про нібито здатність окупувати весь Донбас. У місті зараз перебувають 314 російських військових.

Напередодні головком Сирський заявив, що на Добропільському виступі українські штурмовики просунулися вперед. Збільшення тиску на цьому напрямку змушує РФ розпорошувати сили і унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

Інші новини:

Про персону: Сергій Філімонов

Сергій Філімонов - український військовий і громадський діяч, ветеран "Азова", лідер неформального молодіжного руху "Гонор", колишній керівник київського осередку "Цивільного корпусу Азов" і київського осередку партії "Національний корпус", організатор і учасник активістських ініціатив проти забудови, на підтримку політичних в'язнів і жертв політичних злочинів. Зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова "Носоріг". З 2022 року - командир роти "Гонор" 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Дніпропетровська Дніпропетровська область вторгнення Росії Покровськ російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дощовий Армагеддон накриє регіони: названа точна дата нового похолодання

Дощовий Армагеддон накриє регіони: названа точна дата нового похолодання

18:37Синоптик
Буде багато годин без світла: вводяться жорсткі графіки на 9 листопада

Буде багато годин без світла: вводяться жорсткі графіки на 9 листопада

17:50Україна
Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

17:40Війна
Реклама

Популярне

Більше
Готуйтесь до сплеску щастя: скоро доля винагородить трьох знаків зодіаку

Готуйтесь до сплеску щастя: скоро доля винагородить трьох знаків зодіаку

Розтрощив військо росіян: ким був перший та єдиний імператор в історії України

Розтрощив військо росіян: ким був перший та єдиний імператор в історії України

Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

Крим під потужним ударом: ССО провели надуспішну операцію на великій відстані

Крим під потужним ударом: ССО провели надуспішну операцію на великій відстані

Останні новини

19:24

Лише одиниці знають про головний секрет пралки: прихована можливість змінює все

19:21

Не слабка стать: як українки керували державою і воювали зі зброєю в руках

19:10

Як проблеми діючої влади в США працюють нам на рукуПогляд

18:43

Як українською правильно сказати "копійка" - давня назва, про яку забулиВідео

18:37

Дощовий Армагеддон накриє регіони: названа точна дата нового похолодання

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
18:22

Диверсія на ЗАЕС: розкрито найгірший сценарій з обстрілом і детонацією

18:11

Як зробити ванну кімнату ідеально чистою за 15 хвилин: якщо гості на порозі

17:59

Небанальна вечеря для всієї сім'ї: рецепт божественої на смак страви

17:50

Буде багато годин без світла: вводяться жорсткі графіки на 9 листопада

Реклама
17:40

Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

17:36

"Чую це з третього сезону": Решетник вступив в перепалку з відомим блогером

17:24

"Ми майже оточені": комбат ЗСУ розкрив CNN правду про бої за Покровськ

17:15

На країну накинулася майже найсильніша магнітна буря: "трусить" 8-бальний шторм

17:14

"Нуль генерації": найпотужніший удар РФ зупинив всі ТЕС Центренерго

17:04

Звезда "Спіймати Кайдаша" поделился замечательной новостью

17:03

Не Покровськ: в DeepState попередили про загрозу оточення надважливого міста

16:51

Народжені під знаком грошей: які дати народження приносять фінансовий успіх

16:43

"Дуже наглий удар": Зеленський ухвалив важливе рішення після обстрілу УкраїниФото

16:33

РФ змінила тактику ударів по Україні: Ігнат назвав головну особливість

16:24

Люди купують кілограмами: в Україні підскочили ціни на базовий продукт

Реклама
16:22

"Шкодую про це": Білоножко емоційно повідомила про велику втрату

15:49

Не просто декор: справжня причина, чому у СРСР вішали килими на стіни

15:36

Чому кіт місить вас лапками: ветеринари пояснили, що означає така дія

15:25

Ось чому понеділок називають важким: правда, яку знали ще наші пращури

15:12

Подорожчання більш ніж на 50%: в Україні рекордно росте в ціні улюблений напій

15:12

Ледь теплі батареї і графіки газопостачання: до чого готуватися українцям взимку

15:12

На кордоні України зупинили пропуск громадян: утворилися гігантські чергиВідео

15:01

Газ, дрова чи електрика: що вигідніше для приватного будинку у 2025 році

14:47

Зрадниця Асті йде зі сцени РФ: "Перетворилася на колгоспницю"

14:41

Квітуче підвіконня навіть у грудні: як приготувати супер-добриво за 5 хвилинВідео

14:22

Терпець увірвався, сотні людей вийшли на вулиці: у Росії масштабний протест

14:04

Порушив наказ та вивів військових на нагородження: ДБР влучило підозру командиру

13:56

Одна річ - десять образів: із чим носити чорні штани

13:38

"Його серце билося любов’ю": на фронті загинув славетний український футболіст

13:37

Зірка "Жіночого лікаря" заговорила про свою мобілізацію - деталі

12:56

"Путін повинен знати": в НАТО неочікувано звернулися до диктатора щодо війни

12:36

"Чоловік просто приб'є": Наталія Могилевська зробила шалений вчинокВідео

12:25

Який посуд категорично не можна ставити на скляну варильну панель: список

12:16

"Їм не вдається": полковник США оцінив шанси окупантів на успіх в Покровську

12:15

Українським вчителям значно підвищать зарплати: в уряді назвали точну дату

Реклама
11:59

Китайський гороскоп на завтра 9 листопада: Собакам - самотність, Коням - суперечки

11:53

Розтрощив військо росіян: ким був перший та єдиний імператор в історії УкраїниВідео

11:40

Горить вогнем: Сєдокова показала уражене хворобою тіло

11:39

Декабрист зацвіте на Різдво: секрет криється не в підгодівлі, а в температуріВідео

11:25

Почалися серйозні відключення світла: Укренерго ввело одразу погодинні та аварійні графіки

11:23

Крим під потужним ударом: ССО провели надуспішну операцію на великій відстані

11:05

Потяги затримуються майже на 7 годин: наслідки ворожих ударів по Україні

11:00

"Батя і його скороходи": глядачі висміяли новий випуск "Холостяка"

10:57

У РФ "гудуть" про відставку Лаврова: у CNN розкрили деталі конфлікту з Путіним

10:32

Півтисячі ракет і дронів: Зеленський емоційно розповів про загиблих унаслідок обстрілуФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти