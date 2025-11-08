Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

Російські окупанти намагаються захопити Покровськ, щоб використати його як плацдарм для нового наступу.

Росіяни намагаються прорватися в Дніпропетровську область / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, facebook.com/GeneralStaff

Про що говорить військовий:

РФ намагається зробити Покровськ плацдармом для нового наступу

За місяць росіяни просунулися на 20 км

Дніпропетровська область перебуває під загрозою

Російські окупанти намагаються повністю захопити Донецьку область і прорватися в Дніпропетровську. Наразі є серйозна загроза для цього регіону, адже ворог уже має тактичний успіх. Про це заявив командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов в інтерв'ю Radio NV.

Ворог сформував нові загрози для Сил оборони України на півдні Дніпропетровської області. Військовий наголосив на тому, що рік тому наші війська утримували позиції в населеному пункті Українка на Донеччині, а зараз бійці ЗСУ намагаються утримати позиції на кордоні Дніпропетровської області.

Філімонов стверджує, що росіяни мають тактичний успіх не тільки на Донеччині, а й також біля кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. Лише за останній місяць росіяни просунулися на 20-25 кілометрів.

"Там є населений пункт Покровське (Дніпропетровщина - Ред.), дуже співзвучно з Покровськом. Там теж у ворога є успіх. За моєю інформацією, просування ворога зупиняють, але прорив був суттєвий. За останній місяць, за різними оцінками, 20-25 кілометрів. Це загроза - те, що відбувається на півроку", - каже Філімонов.

Під загрозою окупації перебуває селище Межова в Дніпропетровській області. У разі захоплення Покровська росіяни рухатимуться саме в цьому напрямку. Сам же Покровськ росіяни використовують як плацдарм для підготовки до нового наступу.

"Покровськ буде для нього (ворога - Ред.) надзвичайно гарним плацдармом, щоб і продовжити наступ на Донецьку область, у бік Добропілля, Краматорська, Костянтинівки. І також відкриє йому можливість наступати в бік Павлограда", - попередив Філімонов.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Навіщо Росії Покровськ - думка експерта

Главред писав, що на думку наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, Кремль намагається всіма силами окупувати Покровськ, щоб продемонструвати Дональду Трампу "нездатність" України стримувати російський наступ.

Бєлєсков вважає, що в голові Путіна захоплення Покровська має бути саме тим, що "переконає" президента США в "неминучості" російської перемоги.

Ситуація в Донецькій області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що полковник збройних сил США у відставці Джон Світ заявив, що військове командування РФ докладає максимум зусиль і використовує всі можливі ресурси, щоб захопити Покровськ. Водночас українські військові всередині міста постійно відбивають атаки РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія прагне захопити Покровськ якнайшвидше, щоб просувати у світі наратив про нібито здатність окупувати весь Донбас. У місті зараз перебувають 314 російських військових.

Напередодні головком Сирський заявив, що на Добропільському виступі українські штурмовики просунулися вперед. Збільшення тиску на цьому напрямку змушує РФ розпорошувати сили і унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

Інші новини:

Про персону: Сергій Філімонов Сергій Філімонов - український військовий і громадський діяч, ветеран "Азова", лідер неформального молодіжного руху "Гонор", колишній керівник київського осередку "Цивільного корпусу Азов" і київського осередку партії "Національний корпус", організатор і учасник активістських ініціатив проти забудови, на підтримку політичних в'язнів і жертв політичних злочинів. Зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова "Носоріг". З 2022 року - командир роти "Гонор" 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".

