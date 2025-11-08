Сєдокова показала, який вигляд має її тіло, понівечене хворобою.

Анна Сєдокова поскаржилася на здоров'я / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, поскаржилася на хронічне захворювання.

Як пишуть російські пропагандисти, Сєдокова поділилася неприємними новинами. Вона повідомила, що вже три дні вона бореться із загостренням кропив'янки. Тіло артистки вкрилося червоними плямами, уражене навіть обличчя.

Сєдокова показала тіло / Фото Стархіт

"Я щоразу думаю, що вона пішла назавжди, а вона повертається назад. Пече все тіло, опухає все обличчя, але я не здаюся. Багаторічна боротьба з нею виробила в мені силу і стійкість. Зробила вчора свій укол і навіть встигла сходити на концерт. Тому що я не дам їй себе перемогти! Тож іноді, коли людина мовчить або навіть танцює, це зовсім не означає, що в неї все добре. Але ми з усім впораємося", - пише запроданка.

Сєдокова може відповісти за смерть свого чоловіка / Фото Instagram/liza_u, annasedokova

Сєдокова також показала своє тіло і розпухлі криві губи. "Я три рази мало не зомліла на концерті. Жахалася свого відображення в дзеркалі щоранку. Моє тіло горіло вогнем, але я не здавалася і не здамся. Була на важливій діловій зустрічі й домовилася про нову співпрацю. І навіть учора змусила себе піти на концерт", - каже зрадниця.

Сєдокова та її губи / Фото Стархіт

Напередодні Главред писав про те, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Раніше повідомлялося, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

Про персону: Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Сєдокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Сєдокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

