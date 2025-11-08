'Дуже наглий удар': Зеленський ухвалив важливе рішення після обстрілу України

Президент заявив, що Україна веде переговори із США.

Зеленський зробив заяву щодо повітряної оборони країни / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот з відео

Головне із зверення Зеленського:

Україна веде переговори зі США щодо придбання нових систем ППЩ Patriot

РФ атакувала Україну ракетами та понад 450 безпілотниками різних типів

Основні цілі атак - українські міста та енергетична інфраструктура

У суботу, 8 листопада, під атакою РФ опинилися українські міста, енергетична інфраструктура та цивільні люди. Україна працює з партнерами, зокрема США, над закупівлею додаткових систем ППО. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Масований був удар, багато балістики - щонайменше 25 балістичних ракет було, також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий, багато в чому удар демонстративний", - заявив глава держави. відео дня

Зеленський наголосив, що рівень міжнародного тиску на Росію залишається недостатнім, а будь-яке послаблення санкцій лише стимулює агресора до нових атак.

"Слабкість реагування на російську наглість дає мотив Росії продовжувати війну. Потрібно стільки санкцій, стільки тиску, стільки підтримки життю, щоб у Росії не залишилися засобів до існування в умовах війни", - наголосив він.

Основними цілями удару стали українські міста, енергетична інфраструктура та мирні мешканці. У Дніпрі дрон влучив у житловий будинок, там загинули щонайменше троє людей. Також є загиблий у Харкові. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

"Залучені всі служби. Від ночі я на звʼязку з усіма відповідальними посадовцями, і вони повинні максимально оперативно відновити постачання електрики, постачання води, тепла в тих містах, де були пошкодження", - розповів президент.

За його словами, за ніч українські Сили оборони збили понад 400 дронів і частину ракет. Зеленський також підкреслив ефективність систем РЕБ.

"Частину ракет також вдалося збити, і дуже складно, звісно, протидіяти балістичним та аеробалістичним ракетам. Лише деякі системи у світі можуть збивати такі ракети, ефективно збивати, і, щоб закрити всю нашу територію, потрібно значно більше систем, значно більше ракет до цих систем. Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові "петріоти", дуже розраховуємо на підтримку. Я дякую кожному лідеру, я дякую кожному нашому другу у Європі, в Америці, в Азії, хто нам допомагає, хто намагається допомогти. Рішення будуть", - додав він.

Наслідки атаки у Дніпрі, Кременчуці та на Полтавщині

Аварійно-рятувальні роботи у Дніпрі тривають. Станом на 16:25 відомо про 2 загиблих та 11 постраждалих, серед яких 2 дітей.

Також рятувальники дістали з-під завалів 9-поверхівки песика. Господарка йоркширського тер'єра на ім'я Мішель наразі перебуває у лікарні через отримані травми після російського обстрілу, тому собаку заберуть знайомі.

На Полтавщині пожежники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російської атаки. На місцях ударів тривають відновлювальні роботи.

За даними ДСНС, у місті Кременчук триває відновлення електро-, водо- та теплопостачання. Для підтримки населення розгорнуті стаціонарні та мобільні "Пункти незламності", де постраждалі можуть зігрітися, зарядити гаджети та випити гарячі напої.

Атака РФ по Україні 8 листопада - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 листопада в Дніпрі росіяни вдарили БПЛА "Шахед" по багатоповерхівці. Внаслідок атаки зруйновано кілька поверхів, є загиблі.

Також російські окупанти атакували Харківську, Полтавську, Київську, Одеську, Дніпропетровську області та Київ. Внаслідок атак є загиблі та поранені.

Через сильні перебої з електропостачанням у містах немає світла, води та тепла. Укренерго запровадило аварійні графіки відключення світла в багатьох областях.

Офіс президента України

