'Їм не вдається': полковник США оцінив шанси окупантів на успіх в Покровську

Попри залучення максимуму ресурсів ворогу досі не вдалося захопити місто.

Полковник оцінив бої у Покровську / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Що сказав Світ:

Окупанти намагаються проникнути в Покровськ малими групами

Українські військові не дають ворогу оточити себе

Україна має шанс на утримання контролю над Покровськом

Армія країни-агресорки Росії намагається продовжувати потужний наступ у Донецькій області і зараз головною ціллю окупантів стало захоплення Покровська.

На цьому напрямку ворог нібито зосередив близько 170-тисячне військо. Полковник збройних сил США у відставці Джон Світ оцінив в коментарі 24 каналу становище окупантів та українських сил у місті.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Чому бої за Покровськ зайшли у глухий кут

Військове командування РФ докладає максимум зусиль та використовує усі можливі ресурси, щоб захопити Покровськ. Водночас українські військові всередині міста постійно відбивають атаки РФ.

"Вони (росіяни - Главред) не наступають на місто механізованою технікою і не проводять штурмових дій. Вони просуваються, проникаючи в Покровськ невеликими групами, а після цього окопуються та займають оборонні позиції", -пояснює тактику ворога Світ.

Росіяни діють згідно з таким планом, бо розуміють, що їм треба втриматись в місті. Крім цього вони намагаються перерізати українську логістику, але захопити Покровськ їм все ще не вдається.

"Росіяни намагаються закріпитись на місцевості й розширювати свою присутність (у Покровську - Главред) із середини. Україна ефективно відбиває ці спроби", – зауважив полковник США.

Світ наголосив, що окрім постійного відбиття ворожих штурмів, українським військовим доводиться докладати зусилля, щоб не опинитися в оточенні росіян. При цьому українські сили користуються дієвою тактикою ударів безпілотників по росіянах, коли ті переміщують резерви та техніку. Це дає шанси Україні втримати контроль над містом.

Навіщо Росії Покровськ - думка експерта

Главред писав, що на думку наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, Кремль намагається всіма силами окупувати Покровськ, щоб продемонструвати Дональду Трампу "нездатність" України стримувати російський наступ.

Бєлєсков вважає, що в голові Путіна захоплення Покровська має бути саме тим, що "переконає" президента США в "неминучості" російської перемоги.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними Володимира Зеленського, Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, аби просувати у світі наратив про нібито здатність окупувати весь Донбас. У місті наразі перебувають 314 російських військових.

Раніше військові повідомили, що Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення окупантів у Покровську. Українські бійці стримують спроби ворога налагодити логістику та зривають перекидання підкріплень.

Напередодні стало відомо, що поки росіяни роблять ставку на воєнну машину, яка може дати змогу перемогти у битві за Покровськ, Україна прагне виснажити ці ресурси ворога та покладається на західних союзників у забезпеченні її фінансування та озброєння.

Про персону: Джонатан Світ Джонатан Світ - полковник армії США у відставці, 30 років прослужив військовим розвідником. З 2012 по 2014 рік він очолював відділ розвідувальних операцій Європейського командування США, працюючи з партнерами по НАТО на Чорному морі і в країнах Балтії.

