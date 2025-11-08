"Чоловік просто приб'є": Наталія Могилевська зробила шалений вчинок

Ви дізнаєтесь:
Після концертів української співачки Наталії Могилевської у Палаці "Україна", де вона злилась у пристрасному поцілунку з колегою Віталієм Козловським, артистка продовжила епатувати публіку. Співачка Оля Цибульська поділилася відео в Instagram з-за лаштунків шоу "Ранок на максимум", де стався пікантний момент між артистками.
Наталія Могилевська вирішила запустити челендж, у якому закликала користувачів робити колесо під її нову пісню. Виклик прийняли ведучі шоу та Оля Цибульська — вона сміливо виконала трюк у студії. Співачка зізналася, що це не так легко, як здається, але не могла відмовити колезі.
"Коли Наталія Могилевська каже "робимо колесо" — ніхто в шоу не сперечається. Ми сьогодні трохи гімнасти. Тепер шукаємо остеопата", — пожартувала артистка.
Але найцікавіше сталося після виконання челенджу. У відео прихильники помітили кадри, на яких Могилевська та Цибульська цілують одна одну в губи. Це стало несподіванкою навіть для Наталії, яка згодом, імовірно, звернулася до Віталія Козловського з претензією.
"Що за тренд ти запустив? Який кошмар! Мене ж чоловік просто приб’є!", — сказала співачка.
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
