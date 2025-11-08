Рус
"Чоловік просто приб'є": Наталія Могилевська зробила шалений вчинок

Христина Трохимчук
8 листопада 2025, 12:36
Після поцілунку з Віталієм Козловським співачка вирішила не зупинятись.
Наталія Могилевська
Наталія Могилевська - поцілунок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Ви дізнаєтесь:

  • Наталія Могилевська поцілувала відому співачку
  • Як відреагує чоловік Могилевської

Після концертів української співачки Наталії Могилевської у Палаці "Україна", де вона злилась у пристрасному поцілунку з колегою Віталієм Козловським, артистка продовжила епатувати публіку. Співачка Оля Цибульська поділилася відео в Instagram з-за лаштунків шоу "Ранок на максимум", де стався пікантний момент між артистками.

Наталія Могилевська вирішила запустити челендж, у якому закликала користувачів робити колесо під її нову пісню. Виклик прийняли ведучі шоу та Оля Цибульська — вона сміливо виконала трюк у студії. Співачка зізналася, що це не так легко, як здається, але не могла відмовити колезі.

відео дня

"Коли Наталія Могилевська каже "робимо колесо" — ніхто в шоу не сперечається. Ми сьогодні трохи гімнасти. Тепер шукаємо остеопата", — пожартувала артистка.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська поцілувалась з Олею Цибульською / скрін з відео

Але найцікавіше сталося після виконання челенджу. У відео прихильники помітили кадри, на яких Могилевська та Цибульська цілують одна одну в губи. Це стало несподіванкою навіть для Наталії, яка згодом, імовірно, звернулася до Віталія Козловського з претензією.

"Що за тренд ти запустив? Який кошмар! Мене ж чоловік просто приб’є!", — сказала співачка.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що у новому випуску романтичного реаліті "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк вирішив зблизитися з учасницями шоу. Після ефіру мережа вибухнула мемами про сумнівні рішення стилістів — як щодо образів Тараса Цимбалюка, так і луків учасниць шоу.

Також співачка Ані Лорак показала рідкісне фото зі своєю матір'ю Жанною Ліньковою. Запроданка показала три світлини з мамою: на двох із них тоді ще Кароліна Куєк позує з матір'ю в дитинстві, а третій знімок демонструє, який вигляд вони мають зараз.

Про персону: Наталія Могилевська

Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наталія Могилевська Віталій Козловський Оля Цибульська новини шоу бізнесу
Терпець увірвався, сотні людей вийшли на вулиці: у Росії масштабний протест

Терпець увірвався, сотні людей вийшли на вулиці: у Росії масштабний протест

14:22Світ
Порушив наказ та вивів військових на нагородження: ДБР влучило підозру командиру

Порушив наказ та вивів військових на нагородження: ДБР влучило підозру командиру

14:04Війна
"Путін повинен знати": в НАТО неочікувано звернулися до диктатора щодо війни

"Путін повинен знати": в НАТО неочікувано звернулися до диктатора щодо війни

12:56Війна
© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

