Півтисячі ракет і дронів: Зеленський емоційно розповів про загиблих унаслідок обстрілу

Росіяни атакували житлові будинки та енергетичні об'єкти України.

Наслідки ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Дніпропетровська ОДА

Що відомо:

РФ атакувала Україну дронами та ракетами

Унаслідок атаки зруйновано будинки

Росіяни вбили мирних людей

Росіяни атакували Україну ракетами та ударними дронами. Ворог прицільно вдарив навіть по житловому будинку. Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл.

Росіяни запустили понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів. Під ударами були житлові будинки, енергетика та інфраструктура.

У Дніпрі росіяни вдарили по житловому будинку, вже відомо про щонайменше одну загиблу людину, ще 11 поранено.

"Мої співчуття рідним, близьким. Десятки людей вдалося врятувати. На жаль, одна людина загинула на Харківщині, є постраждалі на Київщині та Полтавщині. Також били по Дніпровській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській областях. З вечора атакували Одеську область", - зазначив президент.

Зеленський укотре наголосив на необхідності посилити санкції, щоб позбавити РФ можливості продовжувати війну.

"Цінуємо всі кроки, які партнери вже зробили, але російські удари показують, що тиск має бути сильнішим. Обов'язково має бути європейське рішення щодо російських заморожених активів, додаткові санкції, підтримка і посилення захисту України. І на кожен удар Москви по енергетиці, яким вони хочуть зашкодити звичайним людям перед зимою, має бути санкційна відповідь по всій російській енергетиці без винятків", - зазначив Зеленський.

Досі не було запроваджено санкції проти атомної енергетики Росії. Російський ВПК має доступ до західної мікроелектроніки.

"Більше тиску має бути і щодо торгівлі нафтою та газом. Розраховуємо на відповідні рішення Америки, Європи, країн "сімки". Спасибі всім, хто готовий допомагати і діяти заради того, щоб захистити життя", - наголосив президент.

Скільки РФ запустила ракет і дронів

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що російські окупанти запустили 503 повітряні цілі: 45 ракет (32 балістичні ракети) і 458 дронів. Відомо, що ворог запускав дрони з різних напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське.

Росіяни запускали балістичні ракети з Курської, Воронезької, Ростовської областей, ракети "Кинджал" - з Тамбовської області, а "Калібри" - з акваторії Чорного моря. Основними напрямками удару були Київська, Дніпропетровська та Полтавська області.

РФ запустила понад 500 повітряних цілей / фото: Повітряні сили ЗСУ

Українські сили знищили або придушили 415 повітряних цілей: 406 дронів і 9 ракет. Зафіксовано влучання 26 ракет і 52 ударних дронів на 25 локаціях.

Обстріл України 8 листопада - останні новини

Як повідомляв Главред, вночі 8 листопада в Дніпрі росіяни вдарили Шахедом у багатоповерхівку. На кадрах було видно, що знищено кілька поверхів і тривала пожежа.

Незабаром з'явилися моторошні наслідки ударів по Україні. Російські окупанти атакували українські регіони ударними безпілотниками і ракетами. Під обстрілом були Харківська, Полтавська, Київська, Одеська, Дніпропетровська області та Київ. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Через жорсткі перебої зі світлом у містах немає світла, води й тепла. Укренерго запровадило аварійні графіки вимкнення світла в багатьох областях. Унаслідок ворожого обстрілу Кременчук залишився без електропостачання. Там ввели навіть графіки подачі води.

