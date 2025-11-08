Потяги затримуються майже на 7 годин: наслідки ворожих ударів по Україні

Курсування певними ділянками залізниці можливі тільки тепловозами.

Через атаку РФ затримуються потяги / колаж: Главред, фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Що відомо:

РФ атакувала Україну дронами та ракетами

Унаслідок атаки є перебої зі світлом

Через перебої зі світлом затримуються поїзди

Росіяни здійснили комбінований обстріл України. Внаслідок цього було пошкоджено залізничну інфраструктуру, через що низка поїздів сильно затримується. Про це повідомляє Укрзалізниця.

У Полтавській області на кількох станціях відсутнє електропостачання та пошкоджено контактну мережу. Через це деякі поїзди затримуються майже на 7 годин, адже відповідну ділянку можна проїхати лише тепловозами.

Затримка поїздів:

№ 720 Київ - Харків +6:30 год;

№ 22/21 Харків - Львів + 2:30 год;

№ 111/112 Львів - Ізюм + 5 год;

№ 63/64 Львів - Харків + 5 год;

№ 103/104 Гусарівка - Львів +4 год;

№ 17/18 Ужгород - Харків +3:40 год;

№ 227/228 Гусарівка - Івано-Франківськ +3:30 год.

Затримка приміський рейсів у Полтавській і Харківській областях становить 1,5-2 години.

"Для пасажирів поїздів №725 Харків - Київ Інтерсіті+ буде організовано посадку по Полтаві, куди їх доставляємо електропоїздом. Відповідно, пасажири поїзда №720 Київ - Харків Інтерсіті+ до кінцевої станції Харків будуть довезені з Полтави електропоїздом", - ідеться в повідомленні.

Обстріл України 8 листопада - останні новини

Як повідомляв Главред, вночі 8 листопада в Дніпрі росіяни вдарили Шахедом у багатоповерхівку. На кадрах було видно, що знищено кілька поверхів і тривала пожежа.

Незабаром з'явилися моторошні наслідки ударів по Україні. Російські окупанти атакували українські регіони ударними безпілотниками та ракетами. Під обстрілом були Харківська, Полтавська, Київська, Одеська, Дніпропетровська області та Київ. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Через жорсткі перебої зі світлом у містах немає світла, води і тепла. Укренерго запровадило аварійні графіки відключення світла в багатьох областях. Унаслідок ворожого обстрілу Кременчук залишився без електропостачання. Там ввели навіть графіки подачі води.

