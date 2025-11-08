Терпець увірвався, сотні людей вийшли на вулиці: у Росії масштабний протест

Росіяни скаржаться на дуже скрутне становище.

Невдоволені росіяни протестують через неналежні умови праці і затримку зарплат / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне:

В Ульяновській області РФ люди вийшли на протест

Росіянам місяцями не виплачують зарплату

Влада РФ ніяк не вирішує проблеми громадян

Через рішення кремлівського диктатора Володимира Путіна розпочати повномасштабну війну в Україні, становище самих росіян стає дедалі гіршим.

Однак якщо перші роки вони мовчки жили в злиднях, тепер їх терпець почав уриватися і вони виходять на протести. Один із них відбувся в Ульяновській області, повідомляє український активіст і волонтер Сергій Стерненко.

Чому росіяни вийшли на протест

Близько 300 будівельників ядерної установки Акціонерного товариства Інститут "Оргенергобуд" у Димитровграді вийшли на мітинг через те, що їм не виплачують зарплату. Росіяни розповіли, що затримки виплат були вже кілька місяців, але за останні два їм гроші взагалі не виплатили.

Будівельники зізналися, що окрім затримок зарплат їх не влаштовують і умови праці: туалети в них не відкачують, воду не привозять, обіди відмінили, харчування ніякого немає, як і транспорту. А вахтовиків просто виселяють.

При цьому рівень життя росіян вже опустився нижче плінтуса, бо вони вимагають гроші не для забезпечення сімей, а для того, щоб виплачувати кредити та гасити борги.

Яку реакцію отримали протестувальники

Через деякий час до протестувальників таки вийшла уповноважена особа, але нічого конкретного росіянам не відповіли. Лише в черговий раз "нагодували" їх обіцянками про те, що "це все не залишать просто так" і нібито захист інтересів працівників на першому місці.

При цьому чоловік, який вийшов до будівельників, проговорився, що їх "водять за ніс". Але він пообіцяв доповісти про проблему усім органам, хоча до цього робітники сказали, що їхні звернення були марними.

Що цікаво, будівельники працюють над дослідницькою ядерною установку на базі багатоцільового реактора на швидких нейтронах (МБІР). Сам диктатор Володимир Путін раніше називав МБІР "революційною розробкою" і заявляв, що на його базі створюється Міжнародний центр досліджень. Однак про забезпечення причетних до цього росіян подбати забув.

Дивіться відео протесту в Росії:

Коли в Росії можуть розпочатися протести Путіна - думка експерта

Главред писав, що на думку політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, російські регіони можуть почати ставити неприємні запитання центру, тобто Москві, і можуть початися процеси, що ведуть до розпаду Росії.

Україні достатньо перебити газорозподільні мережі Москви в гарний мороз, а далі купувати попкорн і дивитися, що там відбуватиметься.

Протести в Росії - останні новини

Раніше Главред писав, що в Росії обурені росіяни, які працюють на підприємствах, виходять на страйки. А все тому, що на підприємствах дедалі частіше почали затримувати зарплати, відправляти працівників у позапланові відпустки, скорочувати персонал чи переводити працівників на 4-денний робочий тиждень.

Напередодні стало відомо, що бунти солдатських матерів та інші спроби протестів проти війни, які траплялися в деяких регіонах Росії, зараз абсолютно зійшли нанівець.

Нагадаємо, у Курську в січні поточного року відбувся мітинг біженців із прикордонних районів, постраждалих через бойові дії. Люди, які втратили свої домівки та майно, обурюються через відсутність обіцяного постійного житла, недостатню підтримку з боку влади.

Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

