Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

Марія Николишин
7 листопада 2025, 22:23
Військовий наголосив, що російські війська накопичили значні ресурси на лінії фронту.
Росіяни націлені захопити Запоріжжя / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Ключові тези:

  • Запорізький напрямок є одним із пріоритетних для окупантів
  • Росіяни не полишають ідею захопити місто Запоріжжя
  • Місто перебуває під постійним вогнем з боку ворога

Російські окупанти не полишають ідею захопити місто Запоріжжя. Цей напрямок залишається одним із пріоритетних для ворога. Про це повідомив заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" НГУ Павло Гвозденко в ефірі Ми — Україна.

За його словами, інтенсивність атак на Запоріжжя та прилеглі території свідчить про незмінність планів агресора.

"Ну, звісно, для ворога саме цей Запорізький напрямок є одним із пріоритетних, тому що, як ви знаєте, вони хочуть захопити, зокрема, й місто Запоріжжя. Багато зусиль для цього докладають і періодично шукають різні способи, як це зробити", - каже військовий.

Він наголосив, що наразі саме місто Запоріжжя перебуває під постійним вогнем з боку окупантів.

Гвозденко також додав, що російські війська накопичили значні ресурси на лінії фронту, постійно намагаючись компенсувати втрати.

"Ворог сконцентрував достатньо багато своїх сил, постійно намагається поповнювати втрати і таким чином тиснути на цьому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Де можуть тиснути росіяни

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що російські окупаційні війська будуть тиснути на Дніпропетровщину з півдня, по трасі М-15 – на Покровське, вздовж річки Вовча.

За його словами, росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе.

"Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя", - наголосив він.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, аби просувати у світі наратив про нібито здатність окупувати весь Донбас. У місті наразі перебувають 314 російських військових.

В 7 корпусі ДШВ заявили, що Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення окупантів у Покровську. Українські бійці стримують спроби ворога налагодити логістику та зривають перекидання підкріплень.

Український аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що російські війська захопили один населений пункт і просунулися в районах ще шести населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Читайте також:

Про джерело: окремий загін безпілотних систем "Тайфун"

Окремий загін безпілотних систем "Тайфун" - підрозділ Національної гвардії України. Підрозділ створено у 2024 році у відповідь на зростаючу необхідність в підтримці Сил оборони з боку безпілотних систем, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область новини України війна Росії та України Фронт
