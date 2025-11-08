'Нуль генерації': найпотужніший удар РФ зупинив всі ТЕС Центренерго

РФ вдарила по всіх ТЕС, які відновили після атак минулого року.

Наймасованіший удар з початку війни зупинив усі ТЕС Центренерго / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, uk.wikipedia.org

Головне:

В Україні зупинилися всі теплоелектростанції Центренерго

РФ здійснила наймасовіший удар по ТЕС від початку повномасштабного вторгнення

Пошкоджено ТЕС, які відновили після атак у 2024 році

В Україні через масовану атаку Росії на енергетичну інфраструктуру зупинилися всі теплоелектростанції. Генерація електроенергії відсутня. Про це повідомили у пресслужбі ПАТ "Центренерго".

"Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявил, що це був наймасованіший удар по українських ТЕС від початку повномасштабного вторгнення. Росіяни атакували дронами та ракетами ті станції, які були відновлені після попередніх атак у минулому році.

"Ми зупинилися… Нині - нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!" - повідомили в Центренерго.

У компанії наголосили, що теплоелектростанції не є військовими об’єктами, на них працюють цивільні українці. Одночасний удар був нанесений по всій тепловій генерації країни.

Водночас у Центренерго додали, що попри цинічніші удари РФ, будуть відновлювати та впроваджувати нову генерацію.

Зазначимо, що до складу Центренерго входять три станції: Трипільська ТЕС у місті Українка на Київщині, Зміївська ТЕС у селищі Слобожанське Харківської області та Вуглегірська ТЕС у місті Світлодарськ Донецької області (тимчасово окупована). Загальна встановлена потужність цих ТЕС складає близько 14% від загальної потужності електростанцій України.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

В чому особливість атаки

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що головними напрямками російського удару стали Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина, хоча пошкоджень зазнали й інші регіони. Особливістю атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

"Було випущено 25 "Іскандер-М" або KN-23 і 7 "Кинджалів". Це 32 ракети з 45, які атакували за балістичною траєкторією", - пояснив він.

Ігнат звернув увагу, що цього року Росія значно збільшила частку балістичних пусків порівняно з крилатими ракетами, роблячи ставку на їхню швидкість та складність перехоплення. Водночас ворог застосовував і крилаті ракети морського та наземного базування, а також масово запускали ударні безпілотники.

Атака по Україні в ніч на 8 листопада - що відомо

Як повідомляв Главред, 8 листопада РФ завдала масованого удару по українських містах, енергетиці та цивільних. У Дніпрі російський безпілотник "Шахед" влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого зруйновано кілька поверхів та є загиблі, в Харкові загинула одна особа.

Використано щонайменше 25 балістичних ракет, аеробалістичні та крилаті ракети, понад 450 дронів. Українські Сили оборони збили понад 400 дронів і частину ракет; системи РЕБ працюють ефективно.

Зеленський підкреслив недостатній міжнародний тиск на Росію та закликав посилювати санкції. Україна співпрацює з партнерами для закупівлі додаткових систем ППО.

Через удари по енергетиці у постраждалих містах відсутні світло, вода та тепло. "Укренерго" запровадило графіки відключень електроенергії у багатьох регіонах.

Про джерело: Центренерго Публічне акціонерне товариство "Центренерго" є одним із найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі України. Компанія здійснює виробництво електроенергії на теплових електростанціях, забезпечуючи стабільне енергопостачання для різних регіонів України.

