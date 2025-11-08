Крим під потужним ударом: ССО провели надуспішну операцію на великій відстані

Внаслідок ударів дронів було знищено стратегічно важливі об'єкти РФ.

https://glavred.net/front/krym-pod-moshchnym-udarom-sso-proveli-sverhuspeshnuyu-operaciyu-na-bolshom-rasstoyanii-10713491.html Посилання скопійоване

Деталі операції ССО в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили в ССО:

Внаслідок спеціальних дій в Криму знищено елемент ППО і склад боєприпасів

Разом із ССО в операції брали участь представники Руху опору

Воїни уразили комплекс, який ворог використовує для ударів по Україні

Рух опору Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Deep strike Сил спеціальних операцій завдали уражень по ворожих об’єктах на тимчасово окупованій території Криму.

Як повідомили в ССО, фінальна фаза операції відбулася ще 6 жовтня поточного року, однак про неї не розголошували з міркувань оперативної безпеки.

відео дня

Що вдалося знищити в Криму

Представники Руху опору ССО здобули розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18-ої армії рф у селі Удачне, поблизу Сімферополя. Подальша спеціальна розвідка підтвердила розміщення ворожого арсеналу.

Тому вже у ніч на 6 жовтня цей склад уразили дрони ССО. В цей же день українські підрозділи знищили пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

С-400 / Інфографіка: Главред

"Об’єкт ППО розташовувався у селі Уютне поблизу Євпаторії. С-400 призначений для виявлення та ураження повітряних цілей на великій відстані; також ворог використовує цей комплекс для ударів по території України", - йдеться у повідомленні.

Які труднощі виникають в РФ після ударів по Криму

Главред писав, що останнім часом українські сили частіше знищують у Криму системи ППО. Через це окупантам доводиться стягувати поспіхом на півострів все нові установки, яких в РФ і без того мало.

Яскравим прикладом цього є те, що у ніч на 2 листопада українські розвідники знищили об'єкти протиповітряної оборони Росії у тимчасово окупованому Криму. А вже 5 листопада росіяни перекинули до Криму новий ЗРГК.

Операції України в Криму - останні новини

Напередодні, як писав Главред, українські розвідники знищили чергові об'єкти протиповітряної оборони російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Раніше також стало відомо, що підрозділи Сил спеціальних операцій уразили логістичні об'єкти ворога на території тимчасово окупованого півострова Крим, зокрема мова йде про нафтобазу "Гвардійська".

Нагадаємо, два дні тому в окупованому Сімферополі прогриміла серія вибухів. У районі Бітумного почалася сильна пожежа на нафтобазі. За попередніми даними, горіло підприємство "Кримнафтозбут".

Інші новини:

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред