Люди купують кілограмами: в Україні підскочили ціни на базовий продукт

Анна Косик
8 листопада 2025, 16:24
Поточні ціни на базовий овоч перевищують показники минулого місяця.
У супермаркетах нові ціни на картоплю не тішать українців / Колаж: Главред, фото: pixabay

Основне:

  • В супермаркетах подорожала картопля
  • Навіть найдешевша картопля коштує більше 15 гривень за кілограм

Після короткочасного зниження вартості базових продуктів, ціни на них знову починають поступово зростати. Не виключенням є і картопля, цінники на яку в українських супермаркетах знову переписали.

Як свідчать дані на сайті Мінфін, поточні ціни на картоплю на кілька гривень перевищують середньомісячні у жовтні. І така тенденція відслідковується на усіх сортах картоплі.

Як змінилися ціни на картоплю

Звичайна картопля станом на сьогодні, 8 листопада, у супермаркетах в середньому коштує 18,15 гривні за кілограм. Тоді як у жовтні її вартість становила 15,50 гривні. Зауважимо, що навіть у найдешевшому супермаркеті сьогодні картоплю можна купити за ціною 15,30 гривні.

Зросла вартість і рожевої картоплі. Сьогодні українці можуть придбати її в середньому по 23,45 гривні за кілограм, тоді як ще у жовтні витягали з гаманця по 21,74 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Коли в Україні подорожчає більшість продуктів

Главред писав, що член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попередив українців про те, що активне використання бізнесом генераторів через можливі відключення світла в листопаді не призведе до значного подорожчання продуктів харчування в Україні.

Однак уже в грудні, за словами експертів, ціни почнуть помітно зростати - головним чином через збільшення попиту напередодні різдвяних свят.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на каву продовжують бити рекорди, і тенденція до зростання, схоже, не сповільнюється. Головна причина такого стрибка - несприятливі погодні умови, які серйозно вдарили по врожаю в ключових країнах-виробниках: Бразилії та В’єтнамі.

Раніше аналітики повідомляли, що в Україні ціни на томати "пішли" вниз. Причина зниження вартості популярного овоча - різке зниження попиту на продукцію.

Нещодавно стало відомо, що в Україні ціни на молочну продукцію залишаються високими. Причина - подорожчання електроенергії, зниження цін на експорт та навіть слабкий попит впливає на здорожчання продуктів.

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

