Порушив наказ та вивів військових на нагородження: ДБР влучило підозру командиру

Ангеліна Підвисоцька
8 листопада 2025, 14:04
1 листопада росіяни вдарили по особовому складу на Дніпропетровщині, яких зібрали для нагородження.
ДБР повідомило про підозру командиру батальйону / Колаж: Главред, фото: ДБР, МОУ

Головне:

  • Державне бюро розслідувань розкриває трагедію на Дніпропетровщині
  • Командиру, який зібрав військових під обстрілами, повідомлено про підозру

Державне бюро розслідувань оголосили про підозру командиру батальйону. Він зібрав військових на нагородження попри те, що Генштаб забороняв це робити. Про це заявляє ДБР.

Командир одного з батальйонів зібрав особовий склад для проведення урочистостей 1 листопада у Дніпропетровській області. У цей момент росіяни вдарили по плацу двома балістичними ракетами "Іскандер" та трьома ударними безпілотниками "Герань".

Внаслідок цього загинули та постраждали військовослужбовці та цивільні.

"Рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило вимогам та наказам військового керівництва", - йдеться у повідомленні.

Командира підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Удар по військових на Дніпропетровщині - останні новини

3 листопада стало відомо про те, що Росія вдарила по базуванню українських військ на Дніпропетровщині. У військовій частині тривають слідчі дії, а деяких посадовців уже тимчасово відсторонили від виконання обов’язків для перевірки їхніх дій.

У 30-му Корпусі морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердили, що 1 листопада російські окупанти завдали ударів ракетами та дронами по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області. У момент атаки там перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти.

Згодом стало відомо про те, що російська ракета вбила брата відомого журналіста. Внаслідок ракетного удару по плацу у глибокому тилу загинув 43-річний Володимир "Знахар" Святненко. Він пройшов крізь пекло на різних напрямках фронту, але загинув на плацу в глибокому тилу.

5 листопада військовий розповів правду про атаку РФ по Дніпропетровщині.

"Швидше за все, нас хтось "злив" зі своїх. Вони знали ці дві точки і вдарили через 15 хвилин після того, як уже мало початися нагородження", — зазначив військовий.

Інші новини:

Про джерело: ДБР

Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

