Українським вчителям значно підвищать зарплати: в уряді назвали точну дату

Даяна Швець
8 листопада 2025, 12:15
Уряд планує підняти базові оклади та збільшити надбавки, заявив Гетманцев.
Що відомо про зміни в зарплатах вчителів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко про головне:

  • В Україні планують підвищити зарплату вчителів до рівня трьох мінімальних зарплат
  • Ця мета буде реалізована поетапно, починаючи з 1 вересня, нового навчального року

В Україні готуються до масштабного підвищення зарплат педагогів, їх планують довести до рівня трьох мінімальних окладів. Однак реалізувати цю ініціативу хочуть не відразу, а з початком нового навчального року, 1 вересня. Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню Новини.LIVE.

Що зміниться для вчителів у 2026 році

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік, який подали до Верховної Ради для другого читання, не врахували пропозицію щодо встановлення базового окладу педагогічних працівників на рівні трьох мінімальних заробітних плат, як це прописано у статті 61 закону "Про освіту". Попри це, під час першого розгляду документа парламент підтримав відповідну норму майже 300 голосами.

Кабінет Міністрів, утім, зберіг положення про поступове підвищення зарплат освітян, яке планувалося раніше:

  • з 1 січня 2025 року - на 30%;
  • з 1 вересня 2025 року - ще на 20%.

Навіть після цих змін багато молодих педагогів із невеликим стажем отримуватимуть не більше 12 000 грн на місяць, тоді як зараз їхній середній заробіток становить близько 8 000 грн. За словами Гетманцева, цього рівня доходу недостатньо, аби забезпечити гідне життя.

"Ми десятиріччями ставилися до вчителів за залишковим принципом. Це абсолютно неприйнятно. Тому я вже мав розмову з прем’єр-міністром і дуже їй вдячний за підтримку того, що ми маємо хай не з 1 січня, але з 1 вересня виконати зобов’язання по трьом мінімальним зарплатам", — наголосив депутат.

Доплати та надбавки педагогам

Базовий посадовий оклад учителя визначається за Єдиною тарифною сіткою, але фактична заробітна плата формується завдяки додатковим виплатам. Вони передбачені урядовими постановами №22 ("Про підвищення оплати праці педагогічних працівників") та №928 ("Деякі питання оплати праці працівників підприємств, установ, закладів та організацій під час воєнного стану").

Згідно з ними:

  • усі вчителі, що отримують зарплату з освітньої субвенції, мають +10% до окладу;
  • педагоги, які працюють у районах можливих бойових дій, отримують +50%, а вчителі з активних бойових зон - +100%.

Окрім цього, існує система додаткових надбавок і премій, які складають значну частину доходу. Наприклад:

  • за вислугу років - від 10% до 30%;
  • за престижність праці - від 5% до 30%;
  • за класне керівництво - 20%;
  • за роботу з інклюзивними класами - 20%;
  • за перевірку зошитів - 15%.

Також усі педагоги отримують щомісячну доплату у 2 000 грн, незалежно від навантаження чи місця роботи (згідно з постановою "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти").

Для викладачів, які працюють очно або у змішаному форматі в прифронтових регіонах, ця доплата подвоюється до 4 000 грн. Таке рішення набуває чинності з 1 вересня 2025 року, а на його фінансування уряд виділив 372,3 млн грн із держбюджету.

Зарплати в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно повідомлялося, що деякі українці отримають "спеціальні" зарплати. При підрахунку заробітної плати підприємства зобов'язані включати до розрахунку всі виплати, зокрема премії та лікарняні.

Водночас народний депутат Руслан Горбенко зробив заяву про те, що зарплата вчителів може зрости на 50%. Вона становитиме до 30 тисяч гривень на місяць.

А ось чиновникам в Україні хочуть знизити зарплати. Урядова пропозиція передбачає встановлення ліміту для зарплати державних службовців на рівні 80 тисяч гривень.

Про джерело: Новини.LIVE

Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".

До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.

Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:

  • повага до читача і його право на правду
  • об’єктивність та неупередженість
  • повнота і всебічний аналіз інформації
  • простота і доступність
  • відсутність прихованої реклами
  • унікальність та оперативність
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кабмін зарплати учителі Данило Гетманцев новини України підвищення зарплат
