Міста РФ занурились у частковий блекаут: горять НПЗ і знеструмлені цілі райони

Даяна Швець
8 листопада 2025, 09:02
У деяких аеропортах Росії запровадили план "Килим" через загрозу БпЛА.
Путин, НПЗ, завод, взрыв, пожар
Дрони атакували відразу кілька регіонів Росії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключове:

  • Росія зазнала масованої атаки безпілотників одразу у кількох регіонах
  • Дрони уразили об'єкти енергоінфраструктури, що призвело до часткового блекауту

У ніч проти 8 листопада на території Росії відбулася масштабна атака дронів. У соціальних мережах масово повідомляють про численні вибухи в Саратовській області, а також про перебої з електропостачанням у кількох районах Волгоградської області.

Вибухи у Волгоградській області

За даними місцевих джерел, у Волгоградській області безпілотники завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Цю інформацію підтвердили низка місцевих Telegram-каналів, які посилаються на офіційний коментар губернатора регіону.

Російські посадовці заявили, що системи протиповітряної оборони начебто змогли зупинити атаку дронів. Однак після серії вибухів у кількох населених пунктах області зникло світло.

"Ремонтні служби відновлюють електропостачання прилеглих до підстанції ЛЕП Балашовська населених пунктів у Кіквідзенському, Урюпінському, Новомиколаївському та Новоанінському районах", — повідомив губернатор.

Вибухи у Саратовській області

У цю ж ніч удари безпілотників зафіксували і в Саратовській області. За повідомленнями російських пабліків, мешканці чули щонайменше десять потужних вибухів у районі Саратова та Енгельса.

Перед вибухами влада тимчасово зупинила роботу Саратовського аеропорту через загрозу повітряної атаки. Подібні обмеження було введено і в Пензенській області, де російські служби запровадили план "Килим".

Моніторингові ресурси повідомляють, що одним із можливих об’єктів удару став Саратовський нафтопереробний завод. Офіційне підтвердження цієї інформації станом на момент публікації відсутнє.

Зазначений НПЗ у Саратові виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, різні марки бітуму, технічну сірку, вакуумний газойль та інші нафтопродукти, понад два десятки різних видів.

Також у Саратовській області розташований авіаційний об’єкт "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160, які Росія використовує для здійснення ракетних атак по Україні.

Енгельс-2
Енгельс-2 / Главред - інфографіка

Видання Известия, посилаючись на місцеву владу, повідомило, що внаслідок нічної атаки на Саратовщині постраждав щонайменше один місцевий мешканець.

Вибухи у Курську та Рязані

Крім цього, у вечірні години 7 листопада вибухи було чути в Курську, де також зафіксували політ безпілотників.

У місті Рязань місцеві джерела повідомили про займання в районі нафтопереробного заводу, що сталося після появи дронів у небі над регіоном.

Чи може статися блекаут у Москві - думка експерта

Незалежний експерт з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна розповіла, що сценарій блекауту в Москві виключати не варто. За її словами, Сили оборони України вже почали бити по підстанціях, які заживлюють російську столицю.

"Ми бачимо, що, наприклад, підстанція "Володимирська", яка була вражена днями отримує живлення з "Ногінської", а "Ногінська" стовідсотково має зв’язок із Москвою. Крім того, у цьому районі розміщені великі промислові підприємства з дуже високим рівнем енергоспоживання (наприклад, Ліпецький металургійний комбінат), у тому числі військові заводи. Тому головне завдання ударів не в тому, щоб зробити блекаут для мешканців Москви, як це намагаються зробити росіяни в українських містах, оскільки такі дії засуджуються протоколами Женевських конвенцій, а в тому, щоб вивести з ладу об’єкти військово-промислового комплексу.Підстанції, які забезпечують такі підприємства, є законними військовими цілями згідно з міжнародним правом. Ми не воюємо проти цивільного населення, на відміну від росіян. Звісно, треба бути дуже обережними, щоб потім нас не звинувачували у "дзеркальних" діях", - розповіла вона в інтерв'ю Главреду.

Удари по цілям росіян - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 6 листопада на Стерлітамацькому нафтохімічному заводі (СНХЗ) у російській Республіці Башкортостан знову пролунав вибух. Це підприємство вже зазнавало удару дронів у ніч на 4 листопада. За інформацією російського пабліка Astra, причиною вибуху стало нібито падіння уламків безпілотника.

Також у ніч на 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) завдали удару по логістичних об'єктах російських військ в тимчасово окупованому Криму. Пресслужба ССО повідомила, що дрони спецпризначенців вразили нафтобазу "Гвардійська", розташовану поблизу селища Гвардійське.

Головне управління розвідки (ГУР) повідомило, що повстанський рух "Свобода Росії", який діє на території РФ, здійснив серію диверсій проти військової логістики. Внаслідок цих дій знищено десятки локомотивів, що використовувалися для перевезення озброєння, боєприпасів та техніки для російської армії.

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

війна в Україні Курськ ПВО Волгоград Саратов НПЗ Рязань вибух у Росії війна Росії та України атака дронів
