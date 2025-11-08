Рус
РФ змінила тактику ударів по Україні: Ігнат назвав головну особливість

Олексій Тесля
8 листопада 2025, 16:33
Під ударом РФ опинилася енергетика і газова промисловість, розповів Юрій Ігнат.
Ігнат розповів, чому балістику стало складніше збивати
РФ б'є по Україні ракетами і дронами / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Головне:

  • Під ударом РФ - енергетика і газова промисловість
  • Особливістю стала велика кількість балістичних і аеробалістичних ракет

Під час нічного обстрілу країни-агресора РФ під ударом опинилися об'єкти енергетичної та газової інфраструктури в кількох регіонах України, розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"На жаль, чергова терористична атака на наші міста. Під ударом - енергетика та газова промисловість. Ворог хоче залишити нас без світла і тепла", - повідомив він в ефірі каналу "Київ24".

Представник ЗСУ зазначив, що головними напрямками російського удару стали Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина, хоча пошкоджень зазнали й інші регіони.

РФ змінила тактику ударів по Україні: Ігнат назвав головну особливість
У чому особливість ударів РФ по Україні

За його словами, особливістю цієї атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

"Було випущено 25 "Іскандер-М" або KN-23 і 7 "Кинджалів". Це 32 ракети з 45, які атакували за балістичною траєкторією", - пояснив речник.

Український офіцер звернув увагу на те, що цього року Росія значно збільшила частку балістичних пусків порівняно з крилатими ракетами, роблячи ставку саме на їхню швидкість і складність перехоплення.

Водночас він також зазначив, що противник застосовував і крилаті ракети - як морського, так і наземного базування, а також масово запускав ударні безпілотники.

"Загалом було понад 450 дронів-камікадзе, як уже повідомляв президент", - додав Ігнат.

Новий удар РФ - думка експерта

Військовий аналітик Олег Жданов заявив, що ризик масштабного ракетно-дронового удару територією України, як і раніше, залишається високим - така атака може розпочатися в будь-який час. За словами експерта, Росія перебуває в стані повної бойової готовності. Він підкреслив, що на озброєнні у противника постійно є від 300 до 400 ударних безпілотників, а часом їхня кількість збільшується до 500 одиниць.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни завдали удару по Дніпру - Шахед влучив у багатоповерхівку, залишивши в ній дірку. На опублікованих кадрах видно, що знищено кілька поверхів.

Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі, а саме по пасажирському поїзду сполученням Шостка-Київ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили протиповітряної оборони знешкодили минулої ночі 73 зі 109 ворожих БпЛА, які атакували територію України.

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

