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Україна може отримати винищувачі F-16 і закрити небо: у ВПС пояснили, коли це станеться

16 липня 2022, 13:45

У Конгрес США внесли законопроект про підготовку українських пілотів для роботи на винищувачах F-15 і F-16.

Винищувач F-16
Україна може отримати винищувачі F-16 / Фото Вікіпедія

У Конгрес США внесли законопроект про підготовку українських пілотів для роботи на винищувачах F-15 і F-16. Представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат зазначив, що для того, щоб Україна отримала американські винищувачі, повинна пройти певна процедура. В цілому, це нешвидкий процес.

"На всіх щаблях влади ведуться переговори з нашими партнерами щодо реалізації всього — передусім, це протиповітряна оборона. Навчання пілотів і отримання авіаційних платформ (літаки F-15, F-16 або F-18) - це вже будуть вирішувати, можливо, в більш закритих колах", - розповів Гнат в інтерв'ю Радіо НВ.

Представник командування ВПС висловив надію, що в американському суспільстві і американському політикумі буде ухвалено єдине правильне рішення про виділення Україні цих авіаційних платформ.

Зазначимо, 15 липня Палата представників США ухвалила проект закону про оборонну політику на суму $840 млрд, частина з яких повинна піти на навчання українських пілотів роботі на винищувачах F-15 і F-16. Про це повідомив в Twitter журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

Скріншот Twitter Остап Яриш

Політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що це непряме підтвердження того, що Україна отримає американські винищувачі як військову допомогу для захисту від РФ, однак, коли саме це може статися, поки сказати складно.

Резніков каже, що аеродроми Україні не готові для F-16

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю ВВС, що українські аеродроми не готові для американських винищувачів F-16. При цьому він упевнений, що Україна зможе отримати від західних партнерів сучасні танки і літаки.

"Є дві речі, за які я ще борюся, – це сучасні танки і літаки. Поки ми не пробили цей момент. Але я переконаний, що нам і це вдасться. Для мене сьогодні відповідь "це неможливо" означає, що це можливо, лише в майбутньому", – сказав Резніков.

За його словами, "будуть літаки". Питання - які саме. Резніков пояснив, що сприйняття американських F-16 як рішення - це помилка.

"Можливо, нам потрібні інші літаки. Не тільки F-16 хороші. Є інші літаки сучасного еталону. Наприклад, Gripen шведського виробництва", - додав Резніков.

Довідка. Літак F-16 - легкий багатоцільовий винищувач з США четвертого покоління. F-16 був створений ще 48 років тому, але завдяки своїм постійним модернізаціям він досі залишається основою Повітряних сил багатьох країн світу.

Як повідомляв Главред, 4 липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що Словаччина може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва. Деталі майбутньої передачі військової техніки поки що не розголошуються.

Польща передала Україні практично всі запаси запчастин і бойового комплекту для винищувачів МіГ-29, які були у Варшави. Передбачається, що завдяки цьому українські Військово-повітряні сили зможуть в оперативному порядку відновлювати боєздатність своїх військових літаків. Київ успішно протистоїть ВПС Росії, проте ресурсів для тривалої боротьби все ж не вистачає, тому держава, як і раніше, вимагає від Заходу поставок винищувачів.

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