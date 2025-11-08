Зірка "Жіночого лікаря" заговорила про свою мобілізацію - деталі

Станіслава Красовська висловилась про мобілізацію жінок.

Слава Красовська про мобілізацію / колаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Красовська

Українська акторка Станіслава Красовська, відома за серіалами "Жіночий лікар. Нове життя" та "Кріпосна", заговорила про жіночу мобілізацію. В інтерв’ю 24 каналу вона зізналася, що замислювалась про вступ до лав Збройних Сил України.

За словами Красовської, вона розглядала можливість мобілізації ще з початку повномасштабного вторгнення. Проте акторка визнала, що їй не вистачило сміливості та впевненості, щоб зробити цей крок.

Слава Красовська у ролі військової / фото: instagram.com, Слава Красовська

"Я багато разів від початку повномасштабної війни задумувалася над тим, чи не піти служити. Але до сьогоднішнього моменту я ще не знайшла в собі достатньо сміливості й впевненості, щоб це зробити. Звісно ж, ми не можемо знати напевне, що відбудеться в майбутньому. Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна, і не знаємо, чи не настане той момент, коли почнеться обов'язкова мобілізація для жінок", — розповіла Станіслава.

Попри те, що наразі акторка не вступила до лав Збройних Сил України, вона пройшла п’ятиденний курс підготовки, який включав тактичну медицину. На її думку, таке навчання необхідне кожному українцю, адже в критичних ситуаціях потрібно вміти надавати допомогу постраждалим миттєво.

Слава Красовська на зйомках фільму "Лютий привіт" / фото: instagram.com, Слава Красовська

"Адже ніхто не скасовував обстріли цивільних міст, ніхто не може гарантувати відсутність поранень. Ми маємо не панікувати в критичній ситуації, а розуміти, як можемо допомогти собі або комусь із близьких до приїзду швидкої допомоги. Це дуже важливо, бо паніка забирає дорогоцінний час і може лише нашкодити. Ми маємо знати, чого категорично не можна робити в таких ситуаціях, і навпаки – чим можемо допомогти. Принаймні потрібно вміти визначати масивну кровотечу та розуміти, як із нею впоратися навіть до прибуття медиків", — пояснила Станіслава Красовська.

