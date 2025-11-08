Звезда "Спіймати Кайдаша" поделился замечательной новостью

В українському національному театрі імені І.Франка повідомили радісну новину.

Актор отримав важливу нагороду / Колаж Главред, фото СТБ

В українському національному театрі імені І.Франка повідомили про те, що популярний український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Віктору Жданову.

Про це йдеться на сторінці театру в Instagram.

Ділимося з вами прекрасною новиною: Указом Президента України №818/2025 державними нагородами були відзначені наші франківці! Так, звання "Народний артист України" було присвоєно Віктору Жданову, а звання "Заслужений артист України" - Ларисі Красовській та Михайлу Омельченку. Вітаємо наших неймовірних колег із цим досягненням! Нехай це додасть їм ще більшого натхнення для нових творчих звершень", - написали в театрі.

Про серіал: Спіймати Кайдаша "Спіймати Кайдаша" - український 12-серійний телесеріал 2020 року. Стрічку створила компанія "ПроКіно" для телеканалу СТБ. Сценаристка та виконавча продюсерка проєкту - Наталія Ворожбит. За основу сюжету телесеріалу взято повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Прем'єра телесеріалу відбулася 2 березня 2020 року на телеканалі "СТБ". Попри шалений успіх серіалу Наталія Ворожбит неодноразово зазначала, що не планує створювати другий сезон.

