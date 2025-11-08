Рус
Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

Сергій Кущ
8 листопада 2025, 01:32
За розпорядженням Укренерго ввели екстрені відключення електроенергії.
Після масованого ракетного обстрілу 8 листопада в низці областей почалися екстрені відключення світла.

Так, у Києві, Черкаській та Кіровоградській областях за розпорядженням Укренерго запровадили екстрені відключення електроенергії.

У Черкасиобленерго заявили, що за командою Укренерго 27 жовтня з 08:53 в Черкаській області застосовано графіки аварійних відключень (ГАО).

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже економному споживанні електроенергії", - йдеться в повідомленні.

За командою Укренерго 27 жовтня з 09:10 введено в дію графік аварійних відключень (ГАО) і в Кіровоградській області.

Як повідомляв Главред, у пресслужбі Укренерго говорили, що в періоди з 07:00 до 11:00 і з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що країна-агресор Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, що тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю. Якщо зима буде холодною, то без світла українці можуть бути близько 20 годин.

