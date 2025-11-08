Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

За розпорядженням Укренерго ввели екстрені відключення електроенергії.

Екстрені відключення світла почалися після обстрілу / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ДСНС України

Після масованого ракетного обстрілу 8 листопада в низці областей почалися екстрені відключення світла.

Так, у Києві, Черкаській та Кіровоградській областях за розпорядженням Укренерго запровадили екстрені відключення електроенергії.

Відключення світла Черкаська область

У Черкасиобленерго заявили, що за командою Укренерго 27 жовтня з 08:53 в Черкаській області застосовано графіки аварійних відключень (ГАО).

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже економному споживанні електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Відключення світла Кіровоградська область

За командою Укренерго 27 жовтня з 09:10 введено в дію графік аварійних відключень (ГАО) і в Кіровоградській області.

Черги відключення світла, графіки відключення інфографіка / Інфографіка: Главред

Вимкнення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, у пресслужбі Укренерго говорили, що в періоди з 07:00 до 11:00 і з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що країна-агресор Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, що тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю. Якщо зима буде холодною, то без світла українці можуть бути близько 20 годин.

