Має шикарний вигляд: з'явилися свіжі фото Брюса Вілліса, що в'яне

Брюса Вілліса побачили на прогулянці та сфотографували.

Брюс Вілліс невиліковно хворий / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Як зараз виглядає Брюс Вілліс

Де його бачили

Голівудський актор, який страждає від невиліковного захворювання, Брюс Вілліс виглядав на прогулянці як зірка з багатомільйонними статками, якою він і є.

Як пише TMZ, його сфотографували на рідкісному публічному виході.

70-річна легенда Голлівуду, вдихаючи свіже океанське повітря, був, як завжди, чудовий у сонцезахисних окулярах і бейсболці. Його образ доповнювали сіра футболка, білі кросівки і світло-коричневі штани.

Брюс, схоже, процвітає, незважаючи на поставлений йому 2023 року діагноз: дегенеративне захворювання головного мозку - лобно-скронева деменція (ЛСД).

Брюс Вілліс помічений на пляжній прогулянці в Лос-Анджелесі https://t.co/XQvnMqlrzdpic.twitter.com/lumo1POxep - TMZ (@TMZ) November 7, 2025

Його нинішня дружина, Емма Гемінг Вілліс, і колишня дружина, Демі Мур, були в середу на протилежному узбережжі Нью-Йорка, щоб вшанувати пам'ять Брюса на благодійному концерті на підтримку ЛВД. На цьому зірковому заході виступили Кіт Річардс, Нора Джонс і Мевіс Стейплс.

Як раніше стало відомо, дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає від лобно-скроневої деменції, розповіла про перші ознаки страшної хвороби чоловіка.

Раніше Главред повідомляв, раніше Емма Хемінг отримала багато хейту за рішення відселити хворого на лобно-скроневу деменцію Брюса Вілліса. Дружина актора прийняла таке рішення для його комфорту, і щоб трохи полегшити горе і біль його сім'ї, яка проживає його повільне згасання разом з ним.

Що таке Лобно-скронева деменція Національна служба охорони здоров'я описує лобно-скроневу деменцію як "рідкісний тип деменції, що спричиняє проблеми з поведінкою та мовленням". Лобно-скронева деменція проявляється різноманітними симптомами, які можуть включати: погіршення пам'яті, проблеми з орієнтацією, зниження здатності до аналізу і планування.

