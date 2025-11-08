Має шикарний вигляд: з'явилися свіжі фото Брюса Вілліса, що в'яне

Коротко:
- Як зараз виглядає Брюс Вілліс
- Де його бачили
Голівудський актор, який страждає від невиліковного захворювання, Брюс Вілліс виглядав на прогулянці як зірка з багатомільйонними статками, якою він і є.
Як пише TMZ, його сфотографували на рідкісному публічному виході.
70-річна легенда Голлівуду, вдихаючи свіже океанське повітря, був, як завжди, чудовий у сонцезахисних окулярах і бейсболці. Його образ доповнювали сіра футболка, білі кросівки і світло-коричневі штани.
Брюс, схоже, процвітає, незважаючи на поставлений йому 2023 року діагноз: дегенеративне захворювання головного мозку - лобно-скронева деменція (ЛСД).
Брюс Вілліс помічений на пляжній прогулянці в Лос-Анджелесі
Його нинішня дружина, Емма Гемінг Вілліс, і колишня дружина, Демі Мур, були в середу на протилежному узбережжі Нью-Йорка, щоб вшанувати пам'ять Брюса на благодійному концерті на підтримку ЛВД. На цьому зірковому заході виступили Кіт Річардс, Нора Джонс і Мевіс Стейплс.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше стало відомо, дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає від лобно-скроневої деменції, розповіла про перші ознаки страшної хвороби чоловіка.
Раніше Главред повідомляв, раніше Емма Хемінг отримала багато хейту за рішення відселити хворого на лобно-скроневу деменцію Брюса Вілліса. Дружина актора прийняла таке рішення для його комфорту, і щоб трохи полегшити горе і біль його сім'ї, яка проживає його повільне згасання разом з ним.
Що таке Лобно-скронева деменція
Національна служба охорони здоров'я описує лобно-скроневу деменцію як "рідкісний тип деменції, що спричиняє проблеми з поведінкою та мовленням". Лобно-скронева деменція проявляється різноманітними симптомами, які можуть включати: погіршення пам'яті, проблеми з орієнтацією, зниження здатності до аналізу і планування.
