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Очікуємо HIMARS, гаубиці і танки: дали б все вчасно, утримали б Сєвєродонецьк та Лисичанськ - Кулеба

18 липня 2022, 14:59

Україна стабільно отримує військову допомогу, але кількість поставленої військової техніки викликає питання, сказав Дмитро Кулеба.

Кулеба, HIMARS
До України привезуть додаткові установки HIMARS та іншу важку військову техніку - Кулеба / Колаж Reuters, Вікіпедія

Україна отримує ракетні системи HIMARS, танки, гаубиці та інші озброєння. Постачань буде ще більше, питання тільки в часі. Треба прискорити логістику, оскільки зброя йде стабільно, але в недостатніх обсягах, що є проблемою. Якби у ЗСУ було більше артилерії, тих же реактивних систем залпового вогню, Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області Росія окупувати б не змогла. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю Forbes він розповів про те, що постачання важкої зброї із Заходу здійснюється. Але є проблема з графіком передачі військової техніки. Зброя йде стабільно, але не в тих обсягах, які потрібні Києву.

читайте такожПотужні HIMARS знищують війська РФ в Україні: Шойгу "оголосив полювання" на артилерію ЗСУ"Постачання зброї - дуже делікатний процес. Скажу просто: HIMARS, інші РСЗВ від інших країн, гаубиці, танки – все йде і буде ще більше. Це виключно питання часу. Наше завдання - прискорювати процеси: від ухвалення політичних рішень до вирішення логістичних завдань. Насправді постачання з різних країн різними каналами досить стійке, але кількісно незадовільне", - пояснив ситуацію дипломат.

За його словами, головною проблемою є графік постачання зброї та військової техніки. Якби у сил оборони України було більше артилерії, російським військам не вдалося б окупувати Лисичанськ та Слов'янськ.

"Наприклад, мої останні розмови з колегами з країн, які постачають зброю. Я озвучую те, що треба, один раз, а потім декілька разів під різним соусом, в різні моменти, щоб сигнал пробив і зафіксувався. По три-чотири рази за розмову я пробиваю свідомість людей, тому що це головна проблема. Якби ми вчасно отримали більше артилерії 155 калібру, більше ракетних систем залпового вогню, то Лисичанськ та Сєвєродонецьк залишалися б під контролем України. Але все займає час - так система розгортається", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Дивіться відео Главред – які країни на Заході зволікають з військовою допомогою для України

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов акцентував увагу на тому, що армія України регулярно влаштовує "сюрпризи" військам Росії завдяки ефективній роботі американських ракетних систем HIMARS. Військова техніка, яку Києву передав Вашингтон, б'є точно по вказаних цілях.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович нагадав, що удари з HIMARS наносяться і по позиціях російських окупантів у захоплених районах Херсонської області. За словами Арестовича, в області близько 12-15 тисяч російських військ. Вони можуть почати здаватися в полон ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступу.

У Пентагоні зазначили, що використання силами оборони України реактивних систем залпового вогню HIMARS чинить серйозний вплив на військову ситуацію. Як стверджують в американському Міноборони, у Києва є вже 8 таких установок. Повинні підвезти ще 4, і тоді їх стане 12.

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військова допомога Дмитро Кулеба війна Росії та України
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