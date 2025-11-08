Рус
Ледь теплі батареї і графіки газопостачання: до чого готуватися українцям взимку

Анна Косик
8 листопада 2025, 15:12
Українці мають розуміти, що взимку їх можуть чекати не лише графіки відключень електроенергії.
Експерт спрогнозував, з якими викликами цієї зими можуть зіткнутися українці / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Корольчук:

  • У квартири взимку можуть подавати менше тепла, ніж у минулі роки
  • Українцям не слід виключати ймовірність введення графіків газопостачання
  • Від погоди залежатиме те, наскільки буде критичною ситуація з опаленням і газом

Зима 2025-2026 років буде найскладнішою для українців. На сьогоднішній день існує висока ймовірність, що у грудні-лютому температура у квартирах буде нижчою через брак газу.

Як повідомив в етері Вечір.LIVE співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, причиною цього є постійні обстріли країни-агресорки Росії.

Наскільки холодно може бути в оселях українців

Експерт каже, що температурний режим в квартирах буде нижчим і це буде зумовлено тим, що буде мало постачатися газу для теплокомуненерго. Ймовірність розвитку такого сценарію доволі висока.

Водночас проблеми з опаленням можуть виникнути і в жителів сіл. Вони можуть постраждати через низький тиск у газовій системі. Корольчук наголошує, що обладнання не зможе працювати повною мірою у певні періоди і, можливо, навіть будуть графіки обмеження газопостачання.

Однак критичність ситуації визначатиме насамперед погода. Попередні три зими були відносно теплими, але жодних гарантій, що цьогоріч українцям пощастить вчетверте, немає.

Чи можуть українці залишитися повністю без тепла і газу

Як писав Главред, Корольчук попередив, що продовження обстрілів, особливо взимку, під час опалювального сезону, дійсно може призвести до масштабного блекауту. Українці можуть залишитися без світла, опалення, води та газу.

Єдиним варіантом у такій ситуації є введення системи в "штучну кому". Так, як це було в 2022 році, коли стався штучний блекаут - тоді це було контрольоване, примусове відключення енергоблоків АЕС.

Ледь теплі батареї і графіки газопостачання: до чого готуватися українцям взимку
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Ситуація з газовою системою в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що газова інфраструктура України з початку 2025 року зазнає дедалі інтенсивніших ракетних і безпілотних ударів країни-агресора РФ. Російські атаки по Україні у жовтні знищили понад половину видобутку природного газу в Україні.

Через критичну нестачу газу в Україні навіть лунали заклики до відтермінування початку опалювального сезону. Країна змушена економити кожен кубометр пального, адже запаси обмежені, а фінансування закупівель - вичерпане. Однак опалювальний сезон таки розпочався вчасно.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що на тлі атак по енергооб’єктах Україна почала обговорювати з міжнародними партнерами можливість імпорту газу. Він наголосив, що основною проблемою є не сам газ, а кошти для його закупівлі.

Про персону: Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

газ опалення теплопостачання
23:35

Росіяни запустили Калібри і Кинджали по Україні: куди летять

23:26

У районі ЗАЕС запроваджено припинення вогню, - МАГАТЕ

23:24

Як підготувати авто до зими - сім речей, які потрібно обов'язково перевірити

