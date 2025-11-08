Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Шкодую про це": Білоножко емоційно повідомила про велику втрату

Христина Трохимчук
8 листопада 2025, 16:22
85
Світлана Білоножко стала жертвою кар'єри свого коханого чоловіка.
Світлана Білоножко
Світлана Білоножко зараз - про втрату в житті / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Про що шкодує Світлана Білоножко
  • Чому Віталій Білоножко був проти її кар'єри

Українська співачка Світлана Білоножко розповіла, на які жертви пішла заради свого знаменитого і коханого чоловіка, народного артиста України Віталія Білоножка. В інтерв'ю Олексію Суханову артистка зізналася, що відмовилася від улюбленої справи заради сім'ї та підтримки чоловіка.

За словами Світлани, свого часу їй довелося зробити непростий вибір і відмовитися від кар'єри в театрі оперети. Після виконання першої спільної пісні з Віталієм до них прийшов успіх, і вона вирішила присвятити себе дуету.

відео дня

"Віталій був у мене головним. Ми спробували заспівати в дуеті, і нас засипали листами на телебаченні, настільки сподобалося людям. І він каже: "Згадай, ти ж працювала в театрі оперети". А в нас гастролі були по 4 місяці, тому він сказав: "Світлано, або театр, або давай змінимо роботу", - розповіла артистка.

Світлана Білоножко
Світлана Білоножко - кар'єра в опереті / фото: instagram.com, Світлана Білоножко

Світлана зізналася, що для неї пріоритетом завжди був чоловік, з яким вона виступала разом. Заради нього вона навіть змінила місце роботи, перейшовши на телебачення.

"Я перевелася на телебачення заради нього. Ми співали в дуеті, все було добре, а потім Віталій пропонував мені сольні партії. Я робила все для нього, щоб йому було добре. Мені так хотілося, щоб мій чоловік був на висоті. Я поступалася", - поділилася Білоножко.

Віталій та Світлана Білоножко
Віталій та Світлана Білоножки / фото: instagram.com, Світлана Білоножко

Незважаючи на довгі роки успішної кар'єри, виконавиця досі з жалем згадує, що так і не змогла реалізувати себе як артистка оперети.

"У театрі я не пограла. Шкодую про це. Я навіть зараз думаю, якби мені запропонували, то спробувала б", - повідомила Світлана Білоножко.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співачка Анна Asti, яка зрадила Україну і втекла в терористичну РФ, незабаром може покинути російську сцену. Кар'єра артистки в країні-агресорі, куди вона поїхала в надії на перспективи і великі гонорари, стрімко руйнується.

Також українська актриса Станіслава Красовська розглядала можливість мобілізації ще з початку повномасштабного вторгнення. Однак акторка визнала, що їй забракло сміливості та впевненості, щоб зробити цей крок.

Вас може зацікавити:

Про персону: Світлана Білоножко

Світлана Білоножко - українська співачка, диктор-ведуча програм УТ-1, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (1995 рік), народна артистка України (1999 рік). Світлана Білоножко учасниця і лауреатка багатьох всеукраїнських фестивалів: "Пісенний вернісаж", "Пісня року", "Шлягер року" тощо.
Брала участь у великій кількості благодійних акцій, концертах для дітей-сиріт, воїнів-афганців, учасників ВВВ, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, телемарафонах "Пам'ять".
У 1999 році разом із чоловіком Віталієм Білоножком запатентували власний проект-фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Буде багато годин без світла: вводяться жорсткі графіки на 9 листопада

Буде багато годин без світла: вводяться жорсткі графіки на 9 листопада

17:50Україна
Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

17:40Війна
На країну накинулася майже найсильніша магнітна буря: "трусить" 8-бальний шторм

На країну накинулася майже найсильніша магнітна буря: "трусить" 8-бальний шторм

17:15Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Готуйтесь до сплеску щастя: скоро доля винагородить трьох знаків зодіаку

Готуйтесь до сплеску щастя: скоро доля винагородить трьох знаків зодіаку

Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

Крим під потужним ударом: ССО провели надуспішну операцію на великій відстані

Крим під потужним ударом: ССО провели надуспішну операцію на великій відстані

Порушив наказ та вивів військових на нагородження: ДБР влучило підозру командиру

Порушив наказ та вивів військових на нагородження: ДБР влучило підозру командиру

Останні новини

17:59

Небанальна вечеря для всієї сім'ї: рецепт божественої на смак страви

17:50

Буде багато годин без світла: вводяться жорсткі графіки на 9 листопада

17:40

Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

17:36

"Чую це з третього сезону": Решетник вступив в перепалку з відомим блогером

17:24

"Ми майже оточені": комбат ЗСУ розкрив CNN правду про бої за Покровськ

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
17:15

На країну накинулася майже найсильніша магнітна буря: "трусить" 8-бальний шторм

17:14

"Нуль генерації": найпотужніший удар РФ зупинив всі ТЕС Центренерго

17:04

Звезда "Спіймати Кайдаша" поделился замечательной новостью

17:03

Не Покровськ: в DeepState попередили про загрозу оточення надважливого міста

Реклама
16:51

Народжені під знаком грошей: які дати народження приносять фінансовий успіх

16:43

"Дуже наглий удар": Зеленський ухвалив важливе рішення після обстрілу УкраїниФото

16:33

РФ змінила тактику ударів по Україні: Ігнат назвав головну особливість

16:24

Люди купують кілограмами: в Україні підскочили ціни на базовий продукт

16:22

"Шкодую про це": Білоножко емоційно повідомила про велику втрату

15:49

Не просто декор: справжня причина, чому у СРСР вішали килими на стіни

15:36

Чому кіт місить вас лапками: ветеринари пояснили, що означає така дія

15:25

Ось чому понеділок називають важким: правда, яку знали ще наші пращури

15:12

Подорожчання більш ніж на 50%: в Україні рекордно росте в ціні улюблений напій

15:12

Ледь теплі батареї і графіки газопостачання: до чого готуватися українцям взимку

15:12

На кордоні України зупинили пропуск громадян: утворилися гігантські чергиВідео

Реклама
15:01

Газ, дрова чи електрика: що вигідніше для приватного будинку у 2025 році

14:47

Зрадниця Асті йде зі сцени РФ: "Перетворилася на колгоспницю"

14:41

Квітуче підвіконня навіть у грудні: як приготувати супер-добриво за 5 хвилинВідео

14:22

Терпець увірвався, сотні людей вийшли на вулиці: у Росії масштабний протест

14:04

Порушив наказ та вивів військових на нагородження: ДБР влучило підозру командиру

13:56

Одна річ - десять образів: із чим носити чорні штани

13:38

"Його серце билося любов’ю": на фронті загинув славетний український футболіст

13:37

Зірка "Жіночого лікаря" заговорила про свою мобілізацію - деталі

12:56

"Путін повинен знати": в НАТО неочікувано звернулися до диктатора щодо війни

12:36

"Чоловік просто приб'є": Наталія Могилевська зробила шалений вчинокВідео

12:25

Який посуд категорично не можна ставити на скляну варильну панель: список

12:16

"Їм не вдається": полковник США оцінив шанси окупантів на успіх в Покровську

12:15

Українським вчителям значно підвищать зарплати: в уряді назвали точну дату

11:59

Китайський гороскоп на завтра 9 листопада: Собакам - самотність, Коням - суперечки

11:53

Розтрощив військо росіян: ким був перший та єдиний імператор в історії УкраїниВідео

11:40

Горить вогнем: Сєдокова показала уражене хворобою тіло

11:39

Декабрист зацвіте на Різдво: секрет криється не в підгодівлі, а в температуріВідео

11:25

Почалися серйозні вимкнення світла: Укренерго ввело одразу погодинні та аварійні графіки

11:23

Крим під потужним ударом: ССО провели надуспішну операцію на великій відстані

11:05

Потяги затримуються майже на 7 годин: наслідки ворожих ударів по Україні

Реклама
11:00

"Батя і його скороходи": глядачі висміяли новий випуск "Холостяка"

10:57

У РФ "гудуть" про відставку Лаврова: у CNN розкрили деталі конфлікту з Путіним

10:32

Півтисячі ракет і дронів: Зеленський емоційно розповів про загиблих унаслідок обстрілуФото

10:12

Від офісу до побачення: 7 спідниць на зиму, які працюють на всі випадки життя

09:54

Путін потирає руки: після зустрічі Трампа й Орбана Москва має привід для радості

09:35

Має шикарний вигляд: з'явилися свіжі фото Брюса Вілліса, що в'яне

09:30

В Україні жорсткі перебої зі світлом: у містах немає світла, води і тепла

09:02

Міста РФ занурились у частковий блекаут: горять НПЗ і знеструмлені цілі райони

07:59

Усе у вогні, є загиблі, багато постраждалих: моторошні наслідки ударів по УкраїніФото

06:10

Як РФ ганьбиться у війні в УкраїніПогляд

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти