"Шкодую про це": Білоножко емоційно повідомила про велику втрату

Світлана Білоножко стала жертвою кар'єри свого коханого чоловіка.

Світлана Білоножко зараз - про втрату в житті / колаж: Главред, скрін з відео

Українська співачка Світлана Білоножко розповіла, на які жертви пішла заради свого знаменитого і коханого чоловіка, народного артиста України Віталія Білоножка. В інтерв'ю Олексію Суханову артистка зізналася, що відмовилася від улюбленої справи заради сім'ї та підтримки чоловіка.

За словами Світлани, свого часу їй довелося зробити непростий вибір і відмовитися від кар'єри в театрі оперети. Після виконання першої спільної пісні з Віталієм до них прийшов успіх, і вона вирішила присвятити себе дуету.

"Віталій був у мене головним. Ми спробували заспівати в дуеті, і нас засипали листами на телебаченні, настільки сподобалося людям. І він каже: "Згадай, ти ж працювала в театрі оперети". А в нас гастролі були по 4 місяці, тому він сказав: "Світлано, або театр, або давай змінимо роботу", - розповіла артистка.

Світлана Білоножко - кар'єра в опереті / фото: instagram.com, Світлана Білоножко

Світлана зізналася, що для неї пріоритетом завжди був чоловік, з яким вона виступала разом. Заради нього вона навіть змінила місце роботи, перейшовши на телебачення.

"Я перевелася на телебачення заради нього. Ми співали в дуеті, все було добре, а потім Віталій пропонував мені сольні партії. Я робила все для нього, щоб йому було добре. Мені так хотілося, щоб мій чоловік був на висоті. Я поступалася", - поділилася Білоножко.

Віталій та Світлана Білоножки / фото: instagram.com, Світлана Білоножко

Незважаючи на довгі роки успішної кар'єри, виконавиця досі з жалем згадує, що так і не змогла реалізувати себе як артистка оперети.

"У театрі я не пограла. Шкодую про це. Я навіть зараз думаю, якби мені запропонували, то спробувала б", - повідомила Світлана Білоножко.

Про персону: Світлана Білоножко Світлана Білоножко - українська співачка, диктор-ведуча програм УТ-1, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (1995 рік), народна артистка України (1999 рік). Світлана Білоножко учасниця і лауреатка багатьох всеукраїнських фестивалів: "Пісенний вернісаж", "Пісня року", "Шлягер року" тощо.

Брала участь у великій кількості благодійних акцій, концертах для дітей-сиріт, воїнів-афганців, учасників ВВВ, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, телемарафонах "Пам'ять".

У 1999 році разом із чоловіком Віталієм Білоножком запатентували власний проект-фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".

