Буде багато годин без світла: вводяться жорсткі графіки на 9 листопада

Укренерго запроваджує графіки для промислових і побутових споживачів. Вони діятимуть усю добу.

Графіки відключення світла на 9 листопада / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Що відомо:

РФ атакувала Україну ракетами та дронами

Під обстрілом були об'єкти енергетики

Укренерго запровадило графіки відключення світла

В Україні вводять посилені графіки відключення світла. Ситуація в енергосистемі дуже складна через російські обстріли. Про це зазначає Укренерго.

Сьогодні, 8 листопада, графіки відключення світла діятимуть до кінця доби. Водночас Укренерго запроваджує нові графіки на завтра, 9 листопада.

Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів. Графіки діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 2 до 4 черг.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитися. Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її економно!" - ідеться в повідомленні.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Обстріл України 8 листопада - останні новини

Як повідомляв Главред, вночі 8 листопада в Дніпрі росіяни вдарили Шахедом у багатоповерхівку. На кадрах було видно, що знищено кілька поверхів і тривала пожежа.

Незабаром з'явилися моторошні наслідки ударів по Україні. Російські окупанти атакували українські регіони ударними безпілотниками та ракетами. Під обстрілом були Харківська, Полтавська, Київська, Одеська, Дніпропетровська області та Київ. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Через жорсткі перебої зі світлом у містах немає світла, води і тепла. Укренерго запровадило аварійні графіки відключення світла в багатьох областях. Унаслідок ворожого обстрілу Кременчук залишився без електропостачання. Там ввели навіть графіки подачі води.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

