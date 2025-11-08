Рус
Читати російською
  Stars

"Батя і його скороходи": глядачі висміяли новий випуск "Холостяка"

Христина Трохимчук
8 листопада 2025, 11:00
62
Меми про Тараса Цимбалюка підірвали мережу.
Холостяк 4 випуск
Холостяк 2025 4 випуск - меми про "Холостяк" / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтесь:

  • Хто став героєм мемів після 4 випуску Холостяка
  • Чому глядачі висміяли Тараса Цимбалюка

У новому випуску романтичного реаліті "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк вирішив зблизитися з учасницями шоу за допомогою тематичних побачень, натхненних казкою "Маленький принц". Також на проєкт повернулася Діана Зотова.

Главред розповість, чим насправді запам’ятався глядачам четвертий випуск "Холостяка".

відео дня

Модний вирок для "Холостяка"

Після ефіру мережа вибухнула відео та коментарями про сумнівні рішення стилістів — як щодо образів Тараса Цимбалюка, так і луків учасниць шоу. Глядачі порівняли стиль Холостяка з типовими луками батька "з пакетом" і жартома додали, що це нагадує звичні вбрання для села, де завжди "є що вдягнути, не переймайся".

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - меми / скрін з соцмереж
Холостяк 14 сезон
Холостяк 14 сезон / скрін з соцмереж
Холостяк 14 сезон 4 випуск
Холостяк 14 сезон 4 випуск / скрін з соцмереж

Дівчатам також дісталося від коментаторів — глядачі не оцінили креатив шоу з образами, які мали створити учасниці самостійно. Їхні луки порівняли з домашніми показами мод, які кожна влаштовувала у дитинстві.

Холостяк 14 учасниці
Холостяк 14 учасниці / скрін з соцмереж
Церемонія троянд
Церемонія троянд "Холостяк" / скрін з соцмереж
Хто покинув Холостяк
Хто покинув Холостяк / скрін з соцмереж

Побачення з Тарасом Цимбалюком

Критику отримав і головний герой шоу за свою поведінку на побаченнях. Глядачі відзначили його "просту" манеру спілкування, яка багатьом нагадала відому роль Карпа у серіалі "Спіймати Кайдаша". У мережі навіть з’явилася "абетка Цимбалюка", щоб закарбувати найсмішніші фрази актора.

Тарас Цимбалюк побачення
Тарас Цимбалюк - "Холостяк" / скрін з соцмереж
Холостяк побачення
Холостяк побачення / скрін з соцмереж
Тарас Цимбалюк актор
Тарас Цимбалюк - актор / скрін з соцмереж

Григорій Решетник

Незмінний ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник активно долучається до обговорення нових випусків у Threads. Глядачам сподобався його позитив та підтримка учасниць — саме ці моменти стали матеріалом для нових мемів.

Григорій Решетник
Григорій Решетник - "Холостяк" / скрін з соцмереж
Григорій Решетник ведучий
Григорій Решетник - ведучий / скрін з соцмереж
Григорій Решетник
Григорій Решетник - меми Холостяк / скрін з соцмереж

Повернення Діани Зотової

Для глядачів не стало несподіванкою повернення на проєкт учасниці Діани Зотової, яка раніше попросила у Тараса Цимбалюка час, щоб завершити свої робочі справи. У мережі активно обговорюють чутку, що саме вона може стати переможницею шоу, тому коментатори уважно шукають натяки на можливу перемогу дівчини.

Діана Зотова
Діана Зотова - Холостяк / скрін з соцмереж
Холостяк 14 - повернення Зотової
Холостяк 14 - повернення Зотової / скрін з соцмереж

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що зрадниця України, співачка Ані Лорак, показала рідкісне фото зі своєю матір'ю Жанною Ліньковою. Знімок запроданка розмістила у своєму Instagram. Лорак рідко публікує в соцмережах фотографії членів сім'ї, але вирішила показати шанувальникам свою маму в особливий день.

Також голлівудська акторка Анджеліна Джолі нещодавно прибула в Україну з візитом. Зірка відвідала Херсон і була помічена ще в кількох українських містах. Знаменитість зустрілася з прикордонниками та отримала від них пам'ятний подарунок про Україну.

Про персону: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

