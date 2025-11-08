Рус
Путін потирає руки: після зустрічі Трампа й Орбана Москва має привід для радості

Даяна Швець
8 листопада 2025, 09:54
Орбан підкреслив, що таке рішення дасть змогу "захистити зниження рахунків за комунальні послуги".
Віктор Орбан хоче переконати Трампа зустрітися з Путіним
Будапешт уникнув санкцій / Колаж: Главред, фото: Білий дім, соцмережі Віктора Орбана

Що відомо:

  • Угорщина отримала від США виняток із санкцій на російські енергоносії
  • Вашингтон дозволив Будапешту уникнути санкцій щодо "Дружби" та "Турецького потоку"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що його країна отримала від Сполучених Штатів виняток із санкцій, які стосуються торгівлі російськими енергоносіями. Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, передає угорське видання Telex..

"В Угорщині, як і раніше, будуть найнижчі ціни на енергоносії. У випадку з 'Турецьким потоком' і трубопроводом 'Дружба' їм було надано імунітет від санкцій. Це загальний і безстроковий виняток", — зазначив Орбан.

Через газопровід "Турецький потік" Угорщина отримує природний газ із Росії, а через трубопровід "Дружба" нафту. Прем’єр підкреслив, що цей крок дає можливість "захистити зниження рахунків за комунальні послуги".

За даними Telex, під час спілкування з журналістами президент США Дональд Трамп не став прямо підтверджувати заяву угорського лідера, хоча й не заперечив її.

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан - інфографіка / Главред

Крім того, Орбан повідомив, що Вашингтон нібито скасує обмеження, які стосувалися будівництва угорської атомної електростанції "Пакш-2", яку реалізує російська компанія "Росатом". За його словами, дія попереднього винятку для цього проєкту мала завершитися в грудні, але США погодилися зняти санкційні обмеження повністю.

Нагадаємо, що в жовтні Дональд Трамп оголосив санкції проти двох найбільших нафтових гігантів Росії - "Роснефти" та "Лукойла". Під дію вторинних санкцій можуть потрапити всі компанії, які купують у них нафту.

Попри це, Угорщина, як і Словаччина, продовжує закуповувати російські енергоресурси, тоді як більшість країн Євросоюзу відмовилися від цього ще раніше. Водночас Орбан допустив, що в перспективі країна може відмовитися від імпорту російської нафти.

Зустріч Трампа з Орбаном - новини за темою

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп та прем'єр Угорщини Віктор Орбан провели зустріч 7 листопада в Білому домі. Трамп, говорячи про можливі переговори з Путіним, припустив, що місцем їх проведення може стати Будапешт.

Стало відомо, що під час двосторонньої зустрічі та спільного обіду в Білому домі президент США Дональд Трамп висловив багато теплих слів на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, назвавши його "своїм угорським другом". Американський лідер також охарактеризував Орбана як "дуже впливову людину" і, на противагу іншим країнам, підкреслив, що в Угорщині нібито "немає злочинності".

Напередодні зустрічі Віктор Орбан уже який раз висловлювався проти вступу України до ЄС. Таким чином, пропонуючи Євросоюзу замінити його на стратегічне партнерство.

Більше важливих новин:

Про персону: Віктор Орбан

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Півтисячі ракет та дронів: Зеленський емоційно розповів про загиблих внаслідок обстрілу

Півтисячі ракет та дронів: Зеленський емоційно розповів про загиблих внаслідок обстрілу

10:32Війна
В Україні сильні перебої зі світлом: у містах немає світла, води і тепла

В Україні сильні перебої зі світлом: у містах немає світла, води і тепла

09:30Україна
Міста РФ занурились у частковий блекаут: горять НПЗ і знеструмлені цілі райони

Міста РФ занурились у частковий блекаут: горять НПЗ і знеструмлені цілі райони

09:02Світ
