Усе у вогні, є загиблі, багато постраждалих: моторошні наслідки ударів по Україні

Російські окупанти атакували українські регіони ударними безпілотниками та ракетами.

Наслідки масованого обстрілу України / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами різного типу. Під час масованого обстрілу в багатьох регіонах прогриміли жорсткі вибухи. Росіяни били по цивільній та критичній інфраструктурі. Унаслідок атаки є загиблі та багато поранених.

Обстріл Дніпра

У Дніпрі російський дрон вдарив просто по багатоповерхівці. Внаслідок удару там знесло багато квартир одразу у двох під'їздах. Про це повідомляє ДСНС. Під час розборів завалів знайшли тіло жінки. Також відомо, що щонайменше 10 людей постраждали, серед них - двоє дітей.

Тіло загиблої жінки знайшли у квартирі на 5 поверсі. Зі зруйнованого будинку врятували 28 осіб, серед яких 5 дітей.

"Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим на місці. Працюють 3 пункти незламності для обігріву та відпочинку людей. Усі екстрені служби продовжують роботу на місці події", - ідеться в повідомленні ДСНС.

В.о. голови Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко уточнив, що у двох під'їздах було зруйновано квартири з 2 по 6 поверхи.

"Загинула жінка. Постраждали 11 осіб, із них шестеро - госпіталізовані, зокрема 13-річна дівчинка. Усіх госпіталізовано в стані середньої тяжкості", - написав він.

Також у місті пошкоджено інфраструктуру.

Обстріл Києва

Унаслідок атаки по Києву в Печерському районі столиці впали уламки на подвір'я житлового будинку. Там почалася сильна пожежа. За даними ДСНС, на іншій локації цього ж району загорілися 4 вантажівки, також було пошкоджено дві будівлі та машину.

"Пожежу ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила", - ідеться в повідомленні.

Обстріл Харківської області

Під ворожим обстрілом також була Харківська область. По Пісочинській громаді росіяни вдарили авіабомбами. У селі Коротич було знищено заправку, пошкоджено машини. Унаслідок атаки постраждали 8 осіб, їх госпіталізували.

"Рятувальники загасили загоряння і розібрали завали. На місці працювали підрозділи ДСНС, піротехніки та місцева пожежна охорона", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Одеської області

Росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом була енергетична інфраструктура.

"Внаслідок влучань спалахнула пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури. Роботу з ліквідації наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні ДСНС.

