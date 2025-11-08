'Ми майже оточені': комбат ЗСУ розкрив CNN правду про бої за Покровськ

Українські військові визнають критичність становища: сили ЗСУ виснажуються.

https://glavred.net/ukraine/my-pochti-okruzheny-kombat-vsu-raskryl-cnn-pravdu-o-boyah-za-pokrovsk-10713599.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: 31 ОМБр, 37 ОБрМП

Важливе:

РФ близька до захоплення Покровська

Росіяни інтенсивно наступають малими групами

Російські війська, за даними ЗМІ, близькі до повного захоплення міста Покровськ - мети, до якої Кремль прагне вже майже два роки, але досягає її з великими втратами.

Як повідомляє CNN, останніми днями бойові дії в місті загострилися: російські підрозділи прорвали українську оборону і увійшли в населений пункт.

відео дня

Хоча Москва заявляє про оточення, у Києві підкреслюють, що бої тривають, а на місці ситуація залишається важкою.

Один із комбатів розповів CNN, що перестрілки й обстріли в міських кварталах не вщухають: "Ситуація складна, тривають перестрілки в міських районах і обстріли з усіх видів зброї. Ми майже оточені, але ми до цього звикли".

Боєць безпілотного підрозділу додав, що росіяни наступають малими групами - настільки інтенсивно, що оператори дронів ледве встигають відстежувати їхні пересування.

Українські військові визнають критичність становища: сили виснажені, підкріплення не надійшли вчасно, проте наказу на відхід немає.

Солдати побоюються, що спроба триматися до останнього може призвести до тих самих важких втрат, що й у Бахмуті чи Авдіївці, оскільки прорив через вузькі ділянки оборони буде надзвичайно дорогим.

/ Главред

Бої за Покровськ: що говорять у ЗСУ

Лейтенант Артем Прибильнов, керівник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, розповів, що російським силам вдалося просунутися вглиб Покровська, де нині точаться важкі вуличні бої. За його словами, українські військові залишають окремі ділянки не через їхні поразки, а через те, що їхні колишні позиції знищені потужними обстрілами і більше не можуть використовуватися для оборони.

Раніше повідомлялося про те, що українське військово-політичне керівництво ухвалило рішення максимально довго утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію. У разі захоплення Покровська ворог отримає вигідні позиції для розміщення операторів БПЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна може зіткнутися з найбільшою втратою за останні місяці, якщо ключове східне місто Покровськ впаде під натиском російських військ. Захоплення Покровська наблизить президента РФ Володимира Путіна до мети - контролю над усім Донбасом.

Як повідомляв Главред, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.

Читайте також:

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред