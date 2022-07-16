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"РФ зараз святкує": відставка Драгі може позбавити Україну військової підтримки Італії - Politico

16 липня 2022, 14:31

Якщо уряд Італії впаде, він продовжить виконувати роль тимчасового виконавця і матиме обмежені повноваження до закінчення виборів.

Луїджі Ді Майо, Маріо Драгі, Володимир Зеленський
Драгі був одним з найактивніших західних лідерів, які виступали проти Путіна / Фото УНІАН

Політична криза в Італії, спровокована можливою відставкою прем'єр-міністра Маріо Драгі, може не дозволити повноцінно допомагати Україні в її боротьбі проти російської агресії. Зокрема, мова йде про постачання необхідного озброєння. Про це заявив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо в інтерв'ю виданню Politico.

За його словами, Драгі був одним з найактивніших західних лідерів, які виступали проти Путіна. Зокрема, одним з перших запропонував жорсткі санкції та заморожування валютних резервів Росії, а також підтримав кандидатуру України в ЄС. Відставка Драгі загрожує позбавити Україну військової підтримки Італії.

"Росіяни прямо зараз святкують падіння ще одного західного уряду. Тепер я сумніваюся, що ми можемо відправити зброю. Це одна з багатьох серйозних проблем", - сказав Ді Майо.

Він пояснив, що якщо уряд впаде, він продовжить виконувати роль тимчасового виконавця з обмеженими повноваженнями до закінчення виборів. Це може призвести до паралічу, позбавивши країну права продовжувати озброювати Україну, допомагати сім'ям в умовах кризи вартості життя або підписувати нові газові угоди для створення резервів на випадок, якщо Росія закриє крани, попередив Ді Майо.

Італійський міністр звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу глави Кремля Володимира Путіна і закликав партії не валити уряд під час голосування за недовіру наступного тижня в парламенті.

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в кулуарах саміту лідерів НАТО в Мадриді заявив, що Італія поставлятиме в Україну важке озброєння, аналогічне тому, що вже надали Німеччина та Нідерланди.

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Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив про відставку, він пережив вотум недовіри в Сенаті, але майбутнє його уряду було поставлено під питання через бойкот голосування "Рухом 5 зірок", ключовим союзником коаліції.

Президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв відставку Драгі. Таким чином, у парламенті країни має пройти окреме голосування, яке покаже, чи має нинішній уряд підтримку більшості.

Раніше 7 липня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що буде виконувати обов'язки глави партії та уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

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