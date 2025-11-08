Почалися серйозні вимкнення світла: Укренерго ввело одразу погодинні та аварійні графіки

Через російські обстріли були пошкоджені об'єкти енергетики. Внаслідок цього Укренерго вводить графіки аварійних та погодинних відключень. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Аварійні графіки обіцяють скасувати після стабілізації ситуації.
"Внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти — в кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - йдеться у повідомленні.
У частині регіонів діють графіки погодинних вимкнень світла в обсязі трьох областей.
Новина доповнюється...
