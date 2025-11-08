'Його серце билося любов’ю': на фронті загинув славетний український футболіст

Герой майже все життя присвятив футболу, був як гравцем, так і тренером.

https://glavred.net/sport/ego-serdce-bilos-lyubovyu-na-fronte-pogib-znamenityy-ukrainskiy-futbolist-10713527.html Посилання скопійоване

На війні загинув 30-річний Михайло Толстяк / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Від початку повномасштабного вторгнення Росії десятки українських спортсменів змінили спортивну форму на військову, ставши на захист своєї землі. На жаль, не всім із них судилося повернутися з фронту живими. Черговою гіркою втратою для спортивної спільноти України стала смерть Михайла Толстяка - футболіста, тренера та захисника, який поліг на Луганщині. Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

Останній бій Михайла Толстяка

Український воїн загинув 29 жовтня 2025 року, виконуючи бойове завдання поблизу села Греківка на Луганщині. На момент загибелі йому було лише 30 років.Михайло служив розвідником-оператором штурмового батальйону, проявляючи мужність і відданість своїй країні до останнього подиху.

Шлях від футболіста до тренера

Все життя Михайло пов’язував із футболом. Він був вихованцем дитячо-юнацької спортивної школи Нетішина на Хмельниччині.

відео дня

З 2008 по 2012 рік навчався у Львівському училищі фізичної культури, де грав під керівництвом Івана Павлюха. У складі команди ЛФКС-Карпати Толстяк провів 60 поєдинків у ДЮФЛ України, забивши 6 м’ячів.

У 2012 році він вступив до Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, де здобував освіту на факультеті фізичного виховання. Паралельно виступав за місцевий "Буревісник" та грав у студентському чемпіонаті України.

На дорослому рівні Толстяк встиг захищати кольори "Енергетика" (Нетішин), ірпінської "Ютландії", а також виступав за кілька команд у Польщі.

Після футболу - тренерство і війна

Перед тим як долучитися до Сил оборони України, Михайло працював тренером у ФК "Новатор" з Хмельницького. Колеги та вихованці згадують його з теплом і болем:

"Він був не просто тренером – він був наставником, другом і прикладом для багатьох дітей, яких навчив вірити у себе, боротися до кінця та ніколи не здаватися. Його серце билося любов’ю до футболу та України. У найважчий час він став на захист Батьківщини – і віддав за неї своє життя. Ми пам’ятаємо. Ми вдячні".

https://www.facebook.com/FCNOVATORKHMELNYTSKYI/posts/pfbid02JQmBd5VmFXDvgQ1b1DUcoKpn1tqxLwqXFfr1eBD6gdEWJMWHaRagmzeWuEV9NhMal?locale=uk_UA

Ім’я Михайла Толстяка тепер назавжди увійде до списку спортсменів, які віддали своє життя за свободу України.

Україна втрачає найкращих

Раніше Главред повідомляв, що на фронті обірвалося життя відомого українського фотографа Костянтина Гузенка. Він працював інженером та оператором на телебаченні й в онлайн-медіа, а з 2020 до 2023 року був фотографом проєкту Ukraїner, знімаючи експедиції по всій Україні.

У Сумській області трагічно загинув Владислав Горай - заслужений артист України, соліст Одеської національної опери та тенор світового рівня. Він загинув, виконуючи волонтерську місію.

Брат журналіста ТСН Дмитра Святненка, Володимир "Знахар" Святненко, загинув від рук росіян. Як розповів Дмитро Святненко у Facebook, його брат, який пережив пекло на передовій, був убитий у глибокому тилу, на плацу.

Читайте також:

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред