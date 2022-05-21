Допомога Україні для винищувачів: Польща передала Києву запчастини і боєкомплект для МіГ-29 - ЗМІ

Винищувачі МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ / defence-ua.com

Практично всі запаси запчастин і бойового комплекту для винищувачів МіГ-29, які були у Варшави, Польща передала Україні. Передбачається, що завдяки цьому українські Військово-повітряні сили зможуть в оперативному порядку відновлювати боєздатність своїх військових літаків. Київ успішно протистоїть ВПС Росії, проте ресурсів для тривалої боротьби все ж не вистачає, тому держава, як і раніше, вимагає від Заходу постачань винищувачів.

Як повідомляє Onet, польська держава вже передала Україні практично всі запчастини і бойовий комплект для винищувачів МіГ-29. Такий крок допоможе відновити військові літаки, які є в наявності у Києва.читайте такожУкраїна отримає не тільки винищувачі США, але й системи ППО з ПРО, щоб закрити небо - Жданов

Видання зазначає, що раніше передбачалася передача Україні радянських винищувачів МіГ-29, які знаходяться на балансі армій Польщі, Словаччини та Болгарії, але цього не сталося.

Журналісти акцентували увагу на тому, що, незважаючи на досить успішну боротьбу України з авіацією Росії, ресурсів української держави явно недостатньо, щоб вести боротьбу в повітрі тривалий час. Саме тому Київ з моменту початку війни постійно просить Захід поставити винищувачі.

Армія України трощить авіацію Росії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія застосовує проти цивільної інфраструктури України понад 10 крилатих ракет на день. Російські війська вирішили відмовитися від застосування авіації у зв'язку з тим, що Військово-повітряні сили ворога несуть серйозні втрати.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія в жодній з воєн не втрачала стільки авіації, як під час повномасштабної війни проти української держави. На той момент ЗСУ знищили 200 російських бойових літаків.

Згідно з даними Генштабу на ранок, 21 травня, українські війська розтрощили 204 російських військових літаки і 169 вертольотів.

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