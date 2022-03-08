В ООН "заборонили" персоналу називати війною вторгнення РФ в Україну: Кулеба гнівно відреагував

ООН / Reuters

Організація Об'єднаних Націй за прикладом російської влади заборонила своїм працівникам називати агресію проти України "війною" або "вторгненням".

Як пише The Irish Times, персонал ООН отримав електронні листи з правилами комунікації та обов'язком залишатися "неупередженими".

Відділ комунікацій організації проінструктував працівників не описувати ситуацію як війну і не додавати прапор України в особисті або офіційні профілі в мережі.

"Деякі конкретні приклади мови, які можна або не можна використовувати в цей момент. Використовуйте "конфлікт" або "військовий наступ", а не "війну" або "вторгнення", коли мова йде про ситуацію в Україні", – рекомендують у листі.

Такий підхід комунікаційний відділ пояснив бажанням уникнути репутаційних ризиків.

Реклама

Слово "війна" щодо агресії проти України також заборонила вживати влада Росії. Там вторгнення називають "спеціальною військовою операцією".

Як відреагували в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що ООН нібито заборонила персоналу називати "війною" вторгнення Росії в Україну.

Він закликав організацію негайно спростувати такі заяви, якщо вони є помилковими.

"Важко повірити, що ООН могла б по суті ввести таку ж цензуру, як Кремль зараз в Росії, заборонивши використання слів "війна" і "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони помилкові. На кону репутація ООН", - написав Кулеба.

Офіційна заява ООН

Пізніше представник ООН Стефана Дюжарріка заявила, що "ООН заперечує, що її співробітникам було наказано не використовувати слова "війна" або "вторгнення" щодо ситуації в Україні.

У свою чергу вона згадала недавній пост в Twitter заступника генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, в якому містився коментар "ця війна безглузда".

"Майже два тижні тому до болю ясно, що найбільше постраждали після вторгнення Росії в Україну мирні жителі - вбиті, поранені, переміщені. Ця війна безглузда. Ми готові підтримати всі сумлінні зусилля на переговорах щодо припинення кровопролиття", - написала раніше ДіКарло.

Спікер ООН також зазначив, що співробітників організації просять оформляти будь-які повідомлення щодо України, а також з інших політичних питань таким чином, щоб це відповідало позиції організації і заявам генерального секретаря.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

Читайте також: