В ООН "заборонили" персоналу називати війною вторгнення РФ в Україну: Кулеба гнівно відреагував

Відділ комунікацій організації нібито проінструктував працівників не описувати ситуацію як війну.
Організація Об'єднаних Націй за прикладом російської влади заборонила своїм працівникам називати агресію проти України "війною" або "вторгненням".
Як пише The Irish Times, персонал ООН отримав електронні листи з правилами комунікації та обов'язком залишатися "неупередженими".
Відділ комунікацій організації проінструктував працівників не описувати ситуацію як війну і не додавати прапор України в особисті або офіційні профілі в мережі.
"Деякі конкретні приклади мови, які можна або не можна використовувати в цей момент. Використовуйте "конфлікт" або "військовий наступ", а не "війну" або "вторгнення", коли мова йде про ситуацію в Україні", – рекомендують у листі.
Такий підхід комунікаційний відділ пояснив бажанням уникнути репутаційних ризиків.
Слово "війна" щодо агресії проти України також заборонила вживати влада Росії. Там вторгнення називають "спеціальною військовою операцією".
Як відреагували в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що ООН нібито заборонила персоналу називати "війною" вторгнення Росії в Україну.
Він закликав організацію негайно спростувати такі заяви, якщо вони є помилковими.
"Важко повірити, що ООН могла б по суті ввести таку ж цензуру, як Кремль зараз в Росії, заборонивши використання слів "війна" і "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони помилкові. На кону репутація ООН", - написав Кулеба.
Офіційна заява ООН
Пізніше представник ООН Стефана Дюжарріка заявила, що "ООН заперечує, що її співробітникам було наказано не використовувати слова "війна" або "вторгнення" щодо ситуації в Україні.
У свою чергу вона згадала недавній пост в Twitter заступника генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, в якому містився коментар "ця війна безглузда".
"Майже два тижні тому до болю ясно, що найбільше постраждали після вторгнення Росії в Україну мирні жителі - вбиті, поранені, переміщені. Ця війна безглузда. Ми готові підтримати всі сумлінні зусилля на переговорах щодо припинення кровопролиття", - написала раніше ДіКарло.
Спікер ООН також зазначив, що співробітників організації просять оформляти будь-які повідомлення щодо України, а також з інших політичних питань таким чином, щоб це відповідало позиції організації і заявам генерального секретаря.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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