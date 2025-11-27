Посилена магнітна буря атакувала Україну: людям варто приготуватися до наслідків

Ця магнітна буря зросла до 6-бальної потужності.

Україну накрила посилена магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала посилена магнітна буря. Вона неймовірно затягнулася і може вплинути на самопочуття людини. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря кілька днів була на рівні 4 балів. 23 листопада її потужність різко зросла до п'яти балів, а потім стала 6-бальною.

25 листопада магнітна буря досягла навіть 7-го рівня потужності, але потім пішла на спад. Очікувалося, що магнітна буря закінчиться, але 27 листопада вона все також тримається на рівні шести балів, що робить її досить сильною.

Очікується, що 28 листопада буря стане 4-бальною, а потім опуститься до мінімуму.

Україну накрила посилена магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 3 спалахи класу С і В. Повідомляється, що 27 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 32 сонячні плями.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.", - ідеться в повідомленні.

Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

