УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Загрожує всій Європі: через ситуацію на ЗАЕС Джонсон скликає засідання Радбезу ООН

4 березня 2022, 06:10

На Запорізькій атомній електростанції досі триває пожежа.

Джонсон скликає засідання Радбезу ООН через ситуацію на ЗАЕС/ Reuters

Через обстріли російськими загарбниками Запорізької АЕС і виникнення там пожежі прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон скликає засідання Радбезу Організації Об’єднаних Націй.

Такі наміри Джонсон підтвердив у розмові з президентом України Володимиром Зеленським, пише Independent. Вони обоє погодилася з тим, що зараз найголовніше – припинення вогню.

Британський прем’єр наголосив, що ситуація, яка склалася, становить загрозу усій Європі.

"Необдумані дії президента Путіна тепер можуть загрожувати безпеці всієї Європи", – заявив Джонсон.

Штурм і пожежа на Запорізькій АЕС

На Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі спалахнула пожежа через обстріл російськими окупантами. Це найбільша в Європі та шоста у світі атомна електростанція. Вона складається із шести атомних енергоблоків по 1 млн. кВт кожен.

Реклама

Повідомлялося, що окупанти вже потрапили в перший енергоблок АЕС. Рятувальники не могли розпочати ліквідацію пожежі, адже обстріли тривають. Працівники станції зазначають, що інформації про порушення радіаційного фону поки немає.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи.

"Російська армія обстрілює з усіх боків Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію в Європі. Вогонь вже спалахнув. Якщо вона вибухне, то буде в 10 разів більше, ніж Чорнобиль!", – наголосив Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення у зв’язку з обстрілами і пожежею на АЕС. Також він уже обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС із Мішелем, Шольцем, Байденом. Крім цього, Україна зв'язалася з МАГАТЕ.

Пізніше стало відомо, що пожежників пустили на територію Запорізької АЕС, де виникло загоряння.

Читайте також:

viber
АЭС Запорізька область Запорізька АЕС Енергодар новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Загрожує всій Європі: через ситуацію на ЗАЕС Джонсон скликає засідання Радбезу ООН». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
На Охтирку скинули смертоносні вакуумні бомби: вони заборонені у всьому світіНа Охтирку скинули смертоносні вакуумні бомби: вони заборонені у всьому світі Білоруські війська зайшли на територію УкраїниБілоруські війська зайшли на територію України У центрі Києва прогриміли вибухиУ центрі Києва прогриміли вибухи Ядерна загроза Путіна: Китай застеріг РосіюЯдерна загроза Путіна: Китай застеріг Росію "Драпали як могли": українська армія розгромила колону кадирівців"Драпали як могли": українська армія розгромила колону кадирівців

Останні новини

10:39

Мера Енергодара могли захопити окупанти: він оприлюднив відео із закликом не провокувати росіян

10:28

Канцлер Німеччини відкинув ідею про падіння Путіна та зміну режиму в Росії

10:25

"Кремлівські щури вже тремтять": Резніков заявив, що наближається переломний момент у війні

10:10

Як мінімум 9166 осіб: у Міноборони озвучили втрати агресорів за вісім діб війни

10:01

РФ хоче висадити морський десант біля Затоки і Чорноморська

Реклама
09:53

Безсильна лють Путіна: чому Росія приречена на поразкуПогляд

09:50

Фанатку Путіна і "ЛДНР" оперну співачку Нетребко звільнили з легендарного театру в США

09:46

Коли закінчиться війна ти чи натисне Путін на ядерну кнопку: гороскоп для України 2022Відео

09:36

У Житомирі окупанти розбомбили школуВідео

09:08

Спадкоємець трону Саудівської Аравії хоче стати посередником між Зеленським і Путіним

09:04

"Це прокляття ляже на ваших дітей": Гвоздьова повідомила, що її дім розбомбили окупанти

09:00

Пентагон: ЗСУ бореться хоробро і винахідливо - російські війська спантеличені і розчаровані

08:50

Російські окупанти захопили майданчик Запорізької АЕС

08:42

За тиждень президент Зеленський пережив щонайменше три спроби замаху - The Times

08:36

"Йшли на Київ": сумський губернатор показав колону спаленої російської технікиФото

08:29

Що стоїть на перешкоді планів Путіна щодо відновлення російської імперії неволіПогляд

08:19

Окупанти оточують Київ і перегруповують війська: нові дані ЗСУ щодо вторгнення РФ

08:08

Обстріл і пожежа на ЗАЕС: вітер зараз дме у бік Ростова і Краснодара

07:51

У березні гинули найкривавіші правителі Росії: у Мережі обговорюють, чи порушить Путін "традицію"

07:48

В "Укрпошті" розповіли, як отримувати пенсії під час війни

Реклама
07:31

Легендарний Привид Києва отримав новий винищувач

07:07

"200 років будуть згадувати з прокляттями": путінський олігарх Дерипаска засудив обстріл Росією Запоріжської АЕС

07:05

Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідувалиВідео

06:59

РФ має закінчити війну і відбудувати Україну: у США назвали умови скасування антиросійських санкційВідео

06:45

Ядерна хмара накриє і РФ: якими можуть бути наслідки катастрофи на Запорізькій АЕСВідео

06:40

В Україну виїхали співробітники Гаазького трибуналу, щоб розслідувати злочини російських окупантів

06:14

Ризик ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС: рятувальники локалізували пожежу

06:10

Загрожує всій Європі: через ситуацію на ЗАЕС Джонсон скликає засідання Радбезу ООНВідео

05:49

На Запорізькій АЕС є поранені внаслідок обстрілів – мер ЕнергодараВідео

05:45

Пожежників пустили на територію Запорізької АЕС

05:39

Ядерна катастрофа - будь-якої хвилини: у Міненерго пояснили небезпеку обстрілів Запорізької АЕС

05:00

Тривога світового масштабу: Байден і Зеленський обговорили пожежу на ЗАЕС через обстріли РФ

04:34

Ми - на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії: Галущенко про ситуацію на Запорізькій АЕС

03:41

Російські танки бомбять АЕС: термінове звернення ЗеленськогоВідео

03:26

Канада вимагає вигнати Росію з ІнтерполуВідео

03:14

Буде катастрофа: вибух Запорізької АЕС загрожує неймовірними наслідкамиВідео

02:50

Штурм і пожежа на Запорізькій АЕС: всі подробиціВідео

02:03

"Загроза світовій безпеці": горить Запорізька АЕС через обстріли окупантівВідео

01:53

ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських окупантів в аеропорту ХерсонаВідео

01:47

Почалися проблеми: у російських окупантів закінчився запас ракетВідео

Реклама
01:40

"Полонені повинні відчувати те, що відчувають люди, яких вони приїхали вбивати": Бутусов про гуманізм Генштабу

01:20

У Росії масово блокують сайти українських ЗМІВідео

01:07

Супутники зафіксували аеродроми Білорусі, з яких здійснюються авіаудари по мирному населенню України

00:59

Мобілізація в Росії стане кінцем режиму - АрестовичВідео

00:50

Три літаки РФ "пішли в мінус": у ЗСУ назвали нищівні втрати ворогаВідео

00:33

Тисячі полонених і дезертирів: Лондон назвав головний прорахунок Путіна у війні з УкраїноюВідео

00:32

Російські окупанти захопили в полон і використовують для пропаганди українського льотчикаВідео

00:21

За крок від дефолту: кредитний рейтинг РФ падає у прірву

00:13

Путін у розмові з Макроном відмовився припинити атаки на УкраїнуВідео

00:01

Астролог розповів, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти