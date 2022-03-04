Загрожує всій Європі: через ситуацію на ЗАЕС Джонсон скликає засідання Радбезу ООН

Джонсон скликає засідання Радбезу ООН через ситуацію на ЗАЕС/ Reuters

Через обстріли російськими загарбниками Запорізької АЕС і виникнення там пожежі прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон скликає засідання Радбезу Організації Об’єднаних Націй.

Такі наміри Джонсон підтвердив у розмові з президентом України Володимиром Зеленським, пише Independent. Вони обоє погодилася з тим, що зараз найголовніше – припинення вогню.

Британський прем’єр наголосив, що ситуація, яка склалася, становить загрозу усій Європі.

"Необдумані дії президента Путіна тепер можуть загрожувати безпеці всієї Європи", – заявив Джонсон.

Штурм і пожежа на Запорізькій АЕС

На Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі спалахнула пожежа через обстріл російськими окупантами. Це найбільша в Європі та шоста у світі атомна електростанція. Вона складається із шести атомних енергоблоків по 1 млн. кВт кожен.

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Повідомлялося, що окупанти вже потрапили в перший енергоблок АЕС. Рятувальники не могли розпочати ліквідацію пожежі, адже обстріли тривають. Працівники станції зазначають, що інформації про порушення радіаційного фону поки немає.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи.

"Російська армія обстрілює з усіх боків Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію в Європі. Вогонь вже спалахнув. Якщо вона вибухне, то буде в 10 разів більше, ніж Чорнобиль!", – наголосив Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення у зв’язку з обстрілами і пожежею на АЕС. Також він уже обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС із Мішелем, Шольцем, Байденом. Крім цього, Україна зв'язалася з МАГАТЕ.

Пізніше стало відомо, що пожежників пустили на територію Запорізької АЕС, де виникло загоряння.

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