"Не буду говорити, що найдостойніший": KHAYAT потролив заяву Jerry Heil

Христина Трохимчук
27 листопада 2025, 15:44
KHAYAT і Jerry Heil пройшли в лонглист Національного відбору на Євробачення 2026.
KHAYAT відповів Jerry Heil
KHAYAT відповів Jerry Heil / колаж: Главред, фото: instagram.com, KHAYAT, Jerry Heil

Ви дізнаєтеся:

  • KHAYAT відреагував на потрапляння в лонглист Нацвідбору
  • Як він відповів Jerry Heil

Український співак KHAYAT розповів про своє рішення вчетверте брати участь у Національному відборі на Євробачення-2026 і тонко потролив свою колегу Jerry Heil. Артист поділився в Instagram своєю метою на відборі.

KHAYAT розкрив, що відправив на розгляд Джамали аж дві конкурсні пісні. Одна з них сподобалася продюсеру Національного відбору і увійшла до лонглиста.

ХАЯТ
KHAYAT повертається на Нацвідбір / фото: instagram.com, KHAYAT

"Я подавав дві абсолютно полярні заявки і справді дуже радий, що обрали саме ту пісню, яку обрали, тому що вона актуальна не тільки для мене, як для сонграйтера - вона максимально синхронізується з нашим сьогоденням", - зізнався співак.

Артист також тонко потролив іншу учасницю Нацвідбору Jerry Heil, яка нещодавно заявила, що бере участь у конкурсі заради того, щоб просувати українську музику у світові чарти. Також KHAYAT розповів, для чого вирішив спробувати свої сили вчетверте.

Джеррі Хайль.
Jerry Heil брала участь у Євробаченні 2024 / фото: instagram.com, Jerry Heil

"Я не буду казати, що я найдостойніший представник України цього року і що я хочу популяризувати українську культуру, тому що це і так апріорі зрозуміло, що кожен фіналіст Нацвідбору в перспективі стане представником української культури, тому моя мотивація насамперед стосується пісні, тому що це конкурс пісні. Я борюся не за право поїхати на "Євробачення" чи виступити у фіналі Нацвідбору, а за право взяти слово і я маю пісню, яка може стати цим словом", - пояснив учасник.

Національний відбір 2026 - лонгліст

Нещодавно музична продюсерка Національного відбору-2026 Джамала оголосила лонгліст учасників конкурсу. До списку увійшли ANSTAY, Jerry Heil, Karyotype, KHAYAT, LAUD, LELÉKA, MOLODI, MON FIA, Monokate, Mr. Vel, OKS, The Elliens, Valeriya Force, Марта Адамчук, ЩукаРиба.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова, яка публічно підтримала Україну після початку терористичного вторгнення РФ, продовжує стикатися з неприємностями на батьківщині. Співачку можуть позбавити права власності на ділянку біля її маєтку в Сонячногірську.

Також російська скандальна акторка і телеведуча Лариса Гузєєва, внесена до бази "Миротворець" через відвідування окупованого Росією Криму, розлучилася з чоловіком. Криза у стосунках пари розпочалася ще 2009 року, коли вона публічно заговорила про свою зраду.

Про персону: Jerry Heil

Джеррі Хейл - українська співачка та авторка пісень. Стала відома як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмена" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.

Нацвідбір на Євробачення 2026
