Податки на посилки і не лише: які нові умови підготував МВФ для України

Держава готує збалансований бюджет на наступний рік, оскільки це необхідно для подальшого розгляду траншу МВФ.

https://glavred.net/world/nalogi-na-posylki-i-ne-tolko-kakie-novye-usloviya-podgotovil-mvf-dlya-ukrainy-10719461.html Посилання скопійоване

Україна опрацьовує скасування пільги на імпортні посилки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/yulia.svyrydenko

Коротко:

Україна погоджується на нові податкові умови МВФ

Скасування пільг та ПДВ для ФОПів стають частиною домовленостей

Україна попередньо погодилася на нові вимоги Міжнародного валютного фонду, необхідні для отримання чергового кредитного траншу. Про це Bloomberg повідомляє з посиланням на власні джерела.

Скасування податкових пільг

За даними видання, Київ зобов’язався скасувати частину податкових пільг, від чого залежить виділення приблизно 8 млрд доларів фінансування. Крім того, Україна має активізувати боротьбу з ухиленням від сплати податків та розширити податкову базу.

відео дня

"Так звані попередні дії, які вимагаються від Києва, включають скасування кількох податкових пільг для бізнесу та домогосподарств, повідомляють джерела, знайомі з угодою", – пише Bloomberg.

Нові правила для ФОПів

Одним із ключових рішень стане запровадження додаткового оподаткування для ФОПів із річним доходом понад 1 млн грн — таких підприємців можуть зобов’язати сплачувати ПДВ. Як зазначає видання, схема "розпорошення" бізнесу через ФОП широко використовується великими компаніями та мережами закладів харчування для мінімізації податків.

Також планується повне скасування пільги на товари, які надходять з-за кордону у посилках вартістю до 150 євро — нині такі відправлення не оподатковуються.

Вимога ухвалити збалансований бюджет

Окремою вимогою МВФ є швидке ухвалення збалансованого бюджету на наступний рік. Рішення Ради директорів щодо нового траншу залежатиме від виконання всіх умов, однак існує ще один фактор ризику.

За інформацією Bloomberg, "доля угоди залежить від того, чи продовжить Європейський Союз реалізацію плану використання заблокованих активів центрального банку Росії. Рішення очікується наступного місяця. Провал може поставити під загрозу фінансування МВФ".

Військова та фінансова допомога Україні – новини за темою

Як писав Главред раніше, Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні персоналу досягли домовленості про нову чотирирічну програму фінансування обсягом понад 8 млрд доларів. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, що ротягом найближчого місяця Іспанія планує ухвалити новий пакет допомоги Україні загальною вартістю 615 млн євро. Про це під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Крім того, у середу, 20 листопада, Міністерство оборони США оголосило про виділення для України нового пакета військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Чергову допомогу Україна отримає у рамках програми президентських повноважень зі скорочення запасів зброї (PDA), що передбачає надання зброї зі складів американської армії.

Читайте також:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред