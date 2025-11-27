Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Податки на посилки і не лише: які нові умови підготував МВФ для України

Руслан Іваненко
27 листопада 2025, 23:49
655
Держава готує збалансований бюджет на наступний рік, оскільки це необхідно для подальшого розгляду траншу МВФ.
Кабмин, првательство, МВФ
Україна опрацьовує скасування пільги на імпортні посилки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/yulia.svyrydenko

Коротко:

  • Україна погоджується на нові податкові умови МВФ
  • Скасування пільг та ПДВ для ФОПів стають частиною домовленостей

Україна попередньо погодилася на нові вимоги Міжнародного валютного фонду, необхідні для отримання чергового кредитного траншу. Про це Bloomberg повідомляє з посиланням на власні джерела.

Скасування податкових пільг

За даними видання, Київ зобов’язався скасувати частину податкових пільг, від чого залежить виділення приблизно 8 млрд доларів фінансування. Крім того, Україна має активізувати боротьбу з ухиленням від сплати податків та розширити податкову базу.

відео дня

"Так звані попередні дії, які вимагаються від Києва, включають скасування кількох податкових пільг для бізнесу та домогосподарств, повідомляють джерела, знайомі з угодою", – пише Bloomberg.

Нові правила для ФОПів

Одним із ключових рішень стане запровадження додаткового оподаткування для ФОПів із річним доходом понад 1 млн грн — таких підприємців можуть зобов’язати сплачувати ПДВ. Як зазначає видання, схема "розпорошення" бізнесу через ФОП широко використовується великими компаніями та мережами закладів харчування для мінімізації податків.

Також планується повне скасування пільги на товари, які надходять з-за кордону у посилках вартістю до 150 євро — нині такі відправлення не оподатковуються.

Вимога ухвалити збалансований бюджет

Окремою вимогою МВФ є швидке ухвалення збалансованого бюджету на наступний рік. Рішення Ради директорів щодо нового траншу залежатиме від виконання всіх умов, однак існує ще один фактор ризику.

За інформацією Bloomberg, "доля угоди залежить від того, чи продовжить Європейський Союз реалізацію плану використання заблокованих активів центрального банку Росії. Рішення очікується наступного місяця. Провал може поставити під загрозу фінансування МВФ".

Військова та фінансова допомога Україні – новини за темою

Як писав Главред раніше, Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні персоналу досягли домовленості про нову чотирирічну програму фінансування обсягом понад 8 млрд доларів. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, що ротягом найближчого місяця Іспанія планує ухвалити новий пакет допомоги Україні загальною вартістю 615 млн євро. Про це під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Крім того, у середу, 20 листопада, Міністерство оборони США оголосило про виділення для України нового пакета військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Чергову допомогу Україна отримає у рамках програми президентських повноважень зі скорочення запасів зброї (PDA), що передбачає надання зброї зі складів американської армії.

Читайте також:

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

МВФ транш новини України грошова допомога
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Жодна розсудлива людина не підпише": Єрмак назвав головну умову переговорів

"Жодна розсудлива людина не підпише": Єрмак назвав головну умову переговорів

01:58Війна
Динамо звільнило Шовковського: які зміни готують у тренерському штабі

Динамо звільнило Шовковського: які зміни готують у тренерському штабі

00:13Спорт
Податки на посилки і не лише: які нові умови підготував МВФ для України

Податки на посилки і не лише: які нові умови підготував МВФ для України

23:49Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китай заговорив про Буданова, — блогер

Китай заговорив про Буданова, — блогер

Китайський гороскоп на завтра 28 листопада: Коням - страх, Козлам - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 28 листопада: Коням - страх, Козлам - розчарування

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

Останні новини

01:58

"Жодна розсудлива людина не підпише": Єрмак назвав головну умову переговорів

01:30

Підростає конкурентка: дворічна донька Серени Вільямс вийшла на корт

00:13

Динамо звільнило Шовковського: які зміни готують у тренерському штабі

27 листопада, четвер
23:49

Податки на посилки і не лише: які нові умови підготував МВФ для України

23:40

Жінка з паспортом РФ прийшла за "Зимовою тисячею": в Укрпошті відреагували жартом

Рахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – ОрєшкінРахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – Орєшкін
23:26

Дженніфер Еністон готується до весілля з "гуру кохання" - ЗМІ

23:24

"Вирвали з контексту": Меркель зробила нову заяву про "винних у війні" в Україні

22:48

Даша Малахова розкрила подробиці про свій досвід одностатевого кохання

22:28

Церковна миша: Сєдокову адвокати вивели на чисту воду

Реклама
22:27

Як завоювати прихильність кота – чотири прості і перевірені методиВідео

22:25

"Вбиває" двигун і не тільки: чому насправді не варто прогрівати авто

22:09

Складна операція: Потап поскаржився на здоров'я

22:07

Динамо зазнало фіаско проти Омонії - усі подробиці матчу

21:58

"Можуть бути сльози": Коляденко раптово показав "таємну" дружину

21:56

"Уже є обраниця": учасниця "Холостяка" злила правду про Цимбалюка

21:37

"Мирний план" приховує пастку Кремля: Каллас розкрила ризикиВідео

21:25

Компромат на Трампа могли "злити" росіянам - дипломат розкрив нові деталі

20:57

"Наречена знатна": путініст Кіркоров розповів про бурхливе особисте життя дочки

20:09

РФ прорвалася, захисники без прикриття: в ЗСУ розповіли, що сталося біля Гуляйполя

19:57

Як очистити лобове скло від льоду за лічені хвилини: простий лайфхак для ранку

Реклама
19:54

Гороскоп Таро на грудень 2025: Терезам - спокій, Скорпіонам - радість, Стрільцям - удачаВідео

19:40

Регіони накриє штормова погода: синоптики вже попередили про небезпеку

19:34

Ярослава Мудрого дражнили все життя: яку фізичну ваду мав князь РусіВідео

19:23

Половина всіх пляжів у світі може зникнути - вчені попередили про нову загрозу

19:12

Принесе щастя, достаток та удачу: у які дні потрібно ставити новорічну ялинкуВідео

19:10

Що потрібно завжди пам'ятати про Путіна та його подільниківПогляд

18:54

Не займе багато часу: експертка показала ефективний метод пересадки орхідейВідео

18:32

"Фактично лінія фронту": названо місто, де можуть розмістити іноземні війська

18:31

Світла не буде до 10 годин: Укренерго опублікувало нові графіки на 28 листопада

18:29

Глава "Укренерго" назвав найгірший сценарій російських ударів по енергетиці

17:59

У РФ ухвалили шокуюче рішення щодо Пугачової

17:32

"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

16:56

"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

16:52

Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

16:40

Масові зливи матеріалів з НАБУ виявили ще під час обшуків у "рішали" від Бюро Христенка, – експерт

16:36

"Яке дно": Ханде Ерчел влаштувала вечірку в Москві і зізналася в любові до РФ

16:31

Долар пішов у круте піке, євро нестримно дешевшає: курс валют на 28 листопада

15:55

Про хімію можна забути: простий натуральний засіб знищує цвіль миттєвоВідео

15:53

"Ми згодні, але є умова": Путін зробив гучну заяву про закінчення війниВідео

15:51

Розгортання іноземних військ в Україні: у Туреччині назвали умову

Реклама
15:44

"Не буду говорити, що найдостойніший": KHAYAT потролив заяву Jerry HeilВідео

15:33

Лукашенко різко розкритикував мирний план США - що не сподобалось диктаторуВідео

15:25

Ціни впадуть ще до Нового року: базовий продукт стане доступнішим для українців

15:09

Китай заговорив про Буданова, — блогер

15:01

Посилена магнітна буря атакувала Україну: людям варто приготуватися до наслідків

14:59

Жінка дізналася про неймовірні здібності своєї вівчарки: що навчився робити пес

14:53

Постачання РФ відрізали, а окупантів заблокували: ЗСУ відбивають важливе місто

14:49

Новорічна закуска в тарталетках із шикарною начинкою - дуже смачноВідео

14:49

Леся Нікітюк поділилася зворушливим моментом із п'ятимісячним сином

14:38

Може заклинити та ржавіти: коли не можна залишати авто на "ручнику"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти