Світла не буде до 10 годин: Укренерго опублікувало нові графіки на 28 листопада

Руслана Заклінська
27 листопада 2025, 18:31
У всіх регіонах України Укренерго застосовуватиме заходи обмеження споживання електроенергії.
Графіки вимкнення світла на 28 листопада / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Головне:

  • 28 листопада світло вимикатимуть по всій Україні
  • Відключення заплановані на всю добу.
  • Обсяг - від 0,5 до 2,5 черг

У п'ятницю, 28 листопада, у всіх регіонах України будуть діяти заходи обмеження споживання електроенергії. Через масовані ракетно-дронові атаки Росії ситуація в енергосистемі залишається складною. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, погодинні відключення електроенергії діятимуть з 00:00 до 23:59. Їх обсяг - від 0,5 до 2,5 черг.

Обмеження електроенергії торкнуться як промислових споживачів, так і побутових. В Укренерго нагадали, що час і обсяг відключень можуть змінюватися, тому за актуальною інформацією варто слідкувати на офіційних сторінках обленерго у регіоні.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Який найгірший сценарій ударів по енергетиці - думка глави Укренерго

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що найгіршим сценарієм роботи енергосистеми під обстрілами РФ є блекаут, який Україна вже пережила восени 2022 року. За словами Зайченка, зараз енергетики більш підготовлені до такого розвитку подій.

"Мета агресора - повністю знеструмити енергосистему, довести її до блекауту. Це було 2022 року, але тоді ми впоралися досить швидко, хоча, звісно, ніхто не готувався до того, що нас будуть так масовано атакувати. На поточний момент мета РФ така сама - залишити Україну без світла, води, але ми більш готові. Як "Укренерго", так і електростанції", - наголосив Зайченко.

Голова компанії додав, що відключень стало менше завдяки швидкому відновленню енергооб’єктів та наявності резервного обладнання, наданого партнерами. Найскладніша ситуація наразі залишається у прифронтових і прикордонних областях: Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 24 листопада російські окупанти вдарили по енергетичних об’єктах Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині - понад 60 тисяч споживачів перебували без світла.

Також 26 листопада у кількох областях запровадили графіки аварійних відключень світла через складну ситуацію в енергосистемі. Полтава, Суми та Харків перебувають під обмеженнями від 1 до 5 черг.

Як повідомляв Главред, в Україні споживання електроенергії впало на 20% через відключення світла, проте поки це не відобразиться у платіжках за листопад. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснив, що жовтень був холодніший і майже без відключень, тому середнє споживання наразі більше.

Про компанію: Укренерго

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

    Як українською називати "тюль": милозвучні варіанти, які усі ігноруютьВідео

    12:41

    "Серце співає": розлучена Камалія засвітила каблучку на безіменному пальці

    12:14

    Секрет свіжих рушників: один простий трюк прискорює сушіння і позбавляє запахуВідео

