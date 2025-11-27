Долар пішов у круте піке, євро нестримно дешевшає: курс валют на 28 листопада

НБУ різко знизив курс основних валют в кінці тижня.

Курс валют на 28 листопада / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 28 листопада

На скільки подешевшало євро

Скільки коштуватиме злотий

На п'ятницю, 28 листопада, Національний банк України знизив курси основних валют. Долар, євро та злотий синхронно подешевшали порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Американський долар на 28 листопада знизився на 11 копійок. Його офіційний курс становитиме 42,19 грн/долар.

Євро також продемонструвало падіння. У п'ятницю курс європейської валюти становитиме 48,87 грн/євро, що на 7 копійок менше порівняно з показником за 27 листопада.

На міжбанку станом на 16:00 гривня торгувалася на рівні 42,20/42,23 грн за долар та 48,91/48,93 грн за євро.

Курс злотого на 28 листопада

Курс польського злотого також зменшився. НБУ встановив його на рівні 11,55 грн/злотий, що означає здешевлення майже на 2 копійки.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара у 2026-2027 роках - прогноз експертки

Керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва прогнозує, що валютний ринок України у 2026-2027 роках залишатиметься керованим. За базовим сценарієм долар може зрости до 48 грн.

Експертка наголошує, що попри збереження воєнних ризиків економіка демонструє поступову стабілізацію. У проєкті держбюджету на 2026 рік закладений середньорічний курс на рівні 45,7 грн/дол.

За її словами, якщо макроекономічні припущення реалізуються, курс не перевищить позначку в 48 грн, однак подальша динаміка залежатиме від ситуації на фронті та стабільності міжнародної фінансової підтримки.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, у четвер, 27 листопада, НБУ зафіксував незначне здешевлення долара та злотого, тоді як євро майже не змінилося. Долар знизився більш ніж на 10 копійок.

Також віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов заявив, що до кінця 2025 року валютний ринок України залишатиметься під впливом зовнішніх факторів, однак активна політика НБУ може стримати різкі коливання курсу. За його прогнозом, долар утримається в межах 42-43,5 грн, а євро - 49-51,5 грн.

Як повідомляв Главред, відключення світла підштовхують українців купувати готівкову валюту, тоді як "чорна п’ятниця" та підготовка до свят тимчасово підсилюють попит на гривню. За оцінкою директора департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тараса Лєсового, протягом 24-30 листопада долар на міжбанку коливатиметься в межах 41,8-42,2 грн, а на готівковому ринку - 41,8-42 грн.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

