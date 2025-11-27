Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар пішов у круте піке, євро нестримно дешевшає: курс валют на 28 листопада

Руслана Заклінська
27 листопада 2025, 16:31
186
НБУ різко знизив курс основних валют в кінці тижня.
Долар пішов у круте піке, євро нестримно дешевшає: курс валют на 28 листопада
Курс валют на 28 листопада / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 28 листопада
  • На скільки подешевшало євро
  • Скільки коштуватиме злотий

На п'ятницю, 28 листопада, Національний банк України знизив курси основних валют. Долар, євро та злотий синхронно подешевшали порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Американський долар на 28 листопада знизився на 11 копійок. Його офіційний курс становитиме 42,19 грн/долар.

відео дня

Євро також продемонструвало падіння. У п'ятницю курс європейської валюти становитиме 48,87 грн/євро, що на 7 копійок менше порівняно з показником за 27 листопада.

На міжбанку станом на 16:00 гривня торгувалася на рівні 42,20/42,23 грн за долар та 48,91/48,93 грн за євро.

Курс злотого на 28 листопада

Курс польського злотого також зменшився. НБУ встановив його на рівні 11,55 грн/злотий, що означає здешевлення майже на 2 копійки.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара у 2026-2027 роках - прогноз експертки

Керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва прогнозує, що валютний ринок України у 2026-2027 роках залишатиметься керованим. За базовим сценарієм долар може зрости до 48 грн.

Експертка наголошує, що попри збереження воєнних ризиків економіка демонструє поступову стабілізацію. У проєкті держбюджету на 2026 рік закладений середньорічний курс на рівні 45,7 грн/дол.

За її словами, якщо макроекономічні припущення реалізуються, курс не перевищить позначку в 48 грн, однак подальша динаміка залежатиме від ситуації на фронті та стабільності міжнародної фінансової підтримки.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, у четвер, 27 листопада, НБУ зафіксував незначне здешевлення долара та злотого, тоді як євро майже не змінилося. Долар знизився більш ніж на 10 копійок.

Також віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов заявив, що до кінця 2025 року валютний ринок України залишатиметься під впливом зовнішніх факторів, однак активна політика НБУ може стримати різкі коливання курсу. За його прогнозом, долар утримається в межах 42-43,5 грн, а євро - 49-51,5 грн.

Як повідомляв Главред, відключення світла підштовхують українців купувати готівкову валюту, тоді як "чорна п’ятниця" та підготовка до свят тимчасово підсилюють попит на гривню. За оцінкою директора департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тараса Лєсового, протягом 24-30 листопада долар на міжбанку коливатиметься в межах 41,8-42,2 грн, а на готівковому ринку - 41,8-42 грн.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

валюта курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро новини України курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

17:32Фронт
"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

16:56Війна
Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

16:52Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Постановочна сцена": з'явилася інформація про заручини Melovin

"Постановочна сцена": з'явилася інформація про заручини Melovin

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

Останні новини

17:32

"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

16:56

"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

16:52

Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

16:40

Масові зливи матеріалів з НАБУ виявили ще під час обшуків у "рішали" від Бюро Христенка, – експерт

16:36

"Яке дно": Ханде Ерчел влаштувала вечірку в Москві і зізналася в любові до РФ

Рахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – ОрєшкінРахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – Орєшкін
16:31

Долар пішов у круте піке, євро нестримно дешевшає: курс валют на 28 листопада

15:55

Про хімію можна забути: простий натуральний засіб знищує цвіль миттєвоВідео

15:53

"Ми згодні, але є умова": Путін зробив гучну заяву про закінчення війниВідео

15:51

Розгортання іноземних військ в Україні: у Туреччині назвали умову

Реклама
15:44

"Не буду говорити, що найдостойніший": KHAYAT потролив заяву Jerry HeilВідео

15:33

Лукашенко різко розкритикував мирний план США - що не сподобалось диктаторуВідео

15:25

Ціни впадуть ще до Нового року: базовий продукт стане доступнішим для українців

15:09

Китай заговорив про Буданова, — блогер

15:01

Посилена магнітна буря атакувала Україну: людям варто приготуватися до наслідків

14:59

Жінка дізналася про неймовірні здібності своєї вівчарки: що навчився робити пес

14:53

Постачання РФ відрізали, а окупантів заблокували: ЗСУ відбивають важливе місто

14:49

Новорічна закуска в тарталетках із шикарною начинкою - дуже смачноВідео

14:49

Леся Нікітюк поділилася зворушливим моментом із п'ятимісячним сином

14:38

Може заклинити та ржавіти: коли не можна залишати авто на "ручнику"

14:33

Влада РФ влаштувала проблеми Аллі Пугачовій - що сталося

Реклама
14:30

На найпопулярнішому напрямку поїзди курсуватимуть щогодини: розкрито деталі

14:29

Дружина тяжкохворого Adam вийшла на зв'язок і розповіла про стан артиста

14:22

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

14:12

Гороскоп Таро на завтра 28 листопада: Ракам - достаток, Терезам - вірність собі

14:02

"Ми не причетні": Олег Винник дав задню і зробив гучну заяву

13:55

За крок від втрати Гуляйполя: у Deepstate розповіли про ситуацію на фронті

13:54

Лише три рухи ножем: як швидко почистити і порізати болгарський перець

13:50

Мирний план Трампа зайшов в глухий кут: у The Atlantic розкрили долю переговорів

13:35

Сковорода більше не потрібна: несподіваний спосіб готує яєчню швидше і кращеВідео

13:32

Актори серіалу "Дивні дива" зробили приємний сюрприз українцям - деталіВідео

13:24

"Випробування": Ольга Сумська публічно розповіла про зраду Віталія Борисюка

13:16

Чорна П’ятниця 2025 в Алло: все про головний розпродаж року новини компанії

12:59

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

12:57

До Нового року може й не встигнути: політолог сказав, коли закінчиться війнаВідео

12:57

Сибіга анонсував зустріч переговорних команд України та США: що відомо

12:49

Як українською називати "тюль": милозвучні варіанти, які усі ігноруютьВідео

12:41

"Серце співає": розлучена Камалія засвітила каблучку на безіменному пальці

12:14

Секрет свіжих рушників: один простий трюк прискорює сушіння і позбавляє запахуВідео

12:13

Крістіна Орбакайте прийняла важливе рішення - куди вона приїхала

12:00

Михайло Поплавський: Щастя – наша молодість актуально

Реклама
12:00

Як "Аптека 9-1-1" допомагає знайти необхідні ліки та заощадити реклама

11:56

Коли може закінчитись мобілізація в Україні: названо головну умову

11:52

Бундесвер готується: ЗМІ розкрили таємний план Німеччини на випадок війни з РФ

11:50

Чому ялинка обсипається через тиждень: названо найнебезпечніше місце для новорічної красуні

11:45

Путіністка Лариса Гузєєва залишилася без третього чоловіка - що сталось

11:30

Чорна п’ятниця з ASUS: три ігрові ноутбуки, на які варто звернути увагу новини компанії

11:13

Легендарний секрет пральної машини: одна деталь повністю змінює правила гриВідео

11:03

Атака РФ на Тернопіль: у лікарні померла 12-річна дівчинка, її мати також загинула

11:03

Захист неба посилиться: Британія виготовлятиме перехоплювачі Шахедів для України

10:46

Живі ялинки готують на продаж: скільки коштуватимуть новорічні дерева в Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти