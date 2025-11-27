Постачання РФ відрізали, а окупантів заблокували: ЗСУ відбивають важливе місто

Окупанти не змогли повністю захопити місто і тепер для них ситуація погіршується.

Як змінилася ситуація в районі Куп'янська / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 15 ОПП МП ВМС ЗСУ

Що сказав Трегубов:

Росіяни збрехали про захоплення Куп'янська

ЗСУ заблокували підрозділи РФ в частині міста

Окупанти не можуть поповнити своє угруповання в Куп'янську

У країні-агресорці Росії анонсували захоплення окупаційними військами міста Куп'янськ, що на Харківщині. Однак вкотре заяви росіяни виявилися неправдивими, адже ситуація для угруповання РФ у місті патова.

Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, у місті ситуація змінилася на користь українських військових.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Що відбувається в Куп'янську

Сили оборони України відрізали окупантів від постачань, а також заблокували підрозділи РФ, які зайшли у місто і опинилися у північних районах. Через це кількість російських військових, які є в Куп'янську, повільно зменшується, а поповнення ніяк не може підійти через постійне знищення Силами оборони на підступах до міста.

Через таку ситуацію окупанти вирішили спробувати піти в обхід українських військових навколо Куп'янська. Однак наразі реалізувати цей план їм зовсім не вдається.

"Ситуація для них патова. І це іронічно, бо вже виступив Путін про оточення українських батальйонів, але підтвердити це нічим не можливо", - додав Трегубов.

Як погіршення ситуації для РФ в Куп'янську вплинуло на плани ворога

Главред писав, що після того, як у місті ситуація покращилася для українських військових, росіяни почали переглядати свої терміни наступу. Окупантам в черговий раз довелося перенести дедлайн захоплення Куп'янська.

Віктор Трегубов зазначив, що теоретично можливість влаштувати обходи в армії РФ була б, якби вони мали великий успіх по боках від міста - з заходу чи з півдня - тоді можна було б про щось говорити. Але цього немає.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними аналітиків ISW армія Росії гіпотетично може повністю захопити Донецьку область до серпня 2027 року, але лише за умови збереження поточних темпів постійного просування.

Раніше повідомлялося, що російські війська щодоби втрачають щонайменше тисячу солдат. При цьому будь-які спроби прориву на лінії трьох важливих міст закінчуються невдачею.

Напередодні стало відомо, що за словами речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина, українські військові відійшли на більш вигідні позиції біля Високого Запорізької області на Гуляйпільському напрямку.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

