"Яке дно": Ханде Ерчел влаштувала вечірку в Москві і зізналася в любові до РФ

Христина Трохимчук
27 листопада 2025, 16:36
196
Зірка "Постукай у мої двері" розчарувала українських фанатів.
Ханде Ерчел приїхала в РФ
Ханде Ерчел приїхала в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ханде Ерчел

Ви дізнаєтеся:

  • Ханде Ерчел вкотре приїхала до РФ
  • Актриса влаштувала вечірку на честь для народження
  • Як відреагували українські фанати

Відома турецька акторка Ханде Ерчел вкотре продемонструвала свою прихильність до терористичної РФ. Вона відвідала Москву в рамках промоушену свого нового проєкту і влаштувала там вечірку на честь дня народження, кадри з якої опублікувала в Instagram.

Ханде відсвяткувала своє 32-річчя в одному з ресторанів столиці країни-агресора. На знімках видно, як вона задуває свічки на святковому торті. До каруселі фото акторка прикріпила і знімок виду на нічний Кремль.

відео дня
Ханде Ерчел у Москві
Ханде Ерчел - день народження в Москві / фото: instagram.com, Ханде Ерчел

"Це моя вечірка" - написала Ерчел під добіркою знімків з Москви.

Але знаменитість вирішила не обмежуватися цим і додатково розсипалася в компліментах росіянам.

"Ви приносите мені удачу, я вас дуже сильно люблю", - висловилася Ханде, навіть перейшовши на російську мову.

Ханде Ерчел на Красній площі
Ханде Ерчел на Красній площі / фото: instagram.com, Ханде Ерчел

Користувачі мережі не залишилися байдужими до таких виливів любові до країни окупантів. Під постами акторки з'явилося безліч коментарів про злочини РФ. Її дії назвали ганебними і черговим "пробиттям дна".

"Яке дно"

"Ганьба! Росія вбиває невинних людей в Україні щодня"

"Буквально найгірше місце, щоб святкувати свій день народження. Як у багнюці скупатися"

Коментарі під постом Ханде Ерчел
Коментарі під постом Ханде Ерчел / фото: instagram.com, Ханде Ерчел

Ханде Ерчел - візити до РФ

Актриса Ханде Ерчел не вперше відвідує терористичну РФ. Раніше в Москві пройшов передпоказ романтичного фільму "Залиш це вітру". На прем'єру з'явилися виконавці головних ролей - актори Ханде Ерчел і Бариш Ардуч. Крім обговорення фільму акторка заявила, що хоче погуляти Красною площею, оскільки її зацікавили краєвиди столиці країни-агресора.

Раніше Главред повідомляв, що український співак KHAYAT розповів про своє рішення брати участь у Національному відборі на Євробачення-2026 і тонко потролив свою колегу Jerry Heil. Також KHAYAT розповів, для чого вирішив спробувати свої сили вчетверте.

Також російську співачку Аллу Пугачову можуть позбавити права власності на ділянку біля її маєтку в Сонячногірську. На думку Росводресурсу, Примадонна незаконно використовує прибережну територію біля своєї ділянки, а документів на споруду в Алли не було.

Про персону: Ханде Ерчел

Ханде Ерчел - турецька актриса, модель. Відома своїми ролями в серіалах "Любов не розуміє слів", "Дочки Гюнеш", "Перстень" і "Постукай у мої двері". Наймолодша турецька акторка, яка має найбільшу кількість нагород (офіційних і неофіційних) у турецькій індустрії та найбільшу кількість шанувальників у соціальній мережі Instagram, повідомляє Вікіпедія.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
