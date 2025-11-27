"Яке дно": Ханде Ерчел влаштувала вечірку в Москві і зізналася в любові до РФ

Зірка "Постукай у мої двері" розчарувала українських фанатів.

Ханде Ерчел приїхала в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ханде Ерчел

Ханде Ерчел вкотре приїхала до РФ

Актриса влаштувала вечірку на честь для народження

Як відреагували українські фанати

Відома турецька акторка Ханде Ерчел вкотре продемонструвала свою прихильність до терористичної РФ. Вона відвідала Москву в рамках промоушену свого нового проєкту і влаштувала там вечірку на честь дня народження, кадри з якої опублікувала в Instagram.

Ханде відсвяткувала своє 32-річчя в одному з ресторанів столиці країни-агресора. На знімках видно, як вона задуває свічки на святковому торті. До каруселі фото акторка прикріпила і знімок виду на нічний Кремль.

Ханде Ерчел - день народження в Москві / фото: instagram.com, Ханде Ерчел

"Це моя вечірка" - написала Ерчел під добіркою знімків з Москви.

Але знаменитість вирішила не обмежуватися цим і додатково розсипалася в компліментах росіянам.

"Ви приносите мені удачу, я вас дуже сильно люблю", - висловилася Ханде, навіть перейшовши на російську мову.

Ханде Ерчел на Красній площі / фото: instagram.com, Ханде Ерчел

Користувачі мережі не залишилися байдужими до таких виливів любові до країни окупантів. Під постами акторки з'явилося безліч коментарів про злочини РФ. Її дії назвали ганебними і черговим "пробиттям дна".

"Яке дно"

"Ганьба! Росія вбиває невинних людей в Україні щодня"

"Буквально найгірше місце, щоб святкувати свій день народження. Як у багнюці скупатися"

Коментарі під постом Ханде Ерчел / фото: instagram.com, Ханде Ерчел

Ханде Ерчел - візити до РФ

Актриса Ханде Ерчел не вперше відвідує терористичну РФ. Раніше в Москві пройшов передпоказ романтичного фільму "Залиш це вітру". На прем'єру з'явилися виконавці головних ролей - актори Ханде Ерчел і Бариш Ардуч. Крім обговорення фільму акторка заявила, що хоче погуляти Красною площею, оскільки її зацікавили краєвиди столиці країни-агресора.

Про персону: Ханде Ерчел Ханде Ерчел - турецька актриса, модель. Відома своїми ролями в серіалах "Любов не розуміє слів", "Дочки Гюнеш", "Перстень" і "Постукай у мої двері". Наймолодша турецька акторка, яка має найбільшу кількість нагород (офіційних і неофіційних) у турецькій індустрії та найбільшу кількість шанувальників у соціальній мережі Instagram, повідомляє Вікіпедія.

