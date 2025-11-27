Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

Юрій Берендій
27 листопада 2025, 17:32
183
В Покровську тривають активні бойові дії, українські військові намагаються відновити втрачені позиції та зачищають місто від ворога, зазначив Сирський.
'Блокують ворога': Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація
Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Сирський назвав основні завдання для ЗСУ на Покровському напрямку
  • Сили оборони зачистили 11,5 кв. км в межах території Покровська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з керівниками військового управління, командирами частин і підрозділів, що ведуть бойові дії на Покровському напрямку. В Межах міста вдалось зачистити від ворога понад 10 квадратних кілометрів території. Про це він розповів у дописі в Facebook.

Він наголосив, що оборону Покровська, Мирнограда та навколишніх територій розглядають у комплексі. Основні завдання українських військ на цьому напрямку фронту залишаються незмінними:

відео дня
  • утримання українських позицій,
  • знищення максимальної кількості живої сили й техніки російських загарбників,
  • переривання логістичних маршрутів російських окупантів,
  • ефективна протидія ворожим діям у повітрі.

"Блокуємо спроби штурмувати міста малими піхотними групами. З цією метою, а також для відновлення втрачених позицій, наші визначені підрозділи проводять активні дії. Упродовж останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км", - повідомив він.

За словами Сирського, противник, зазнавши значних втрат і зіткнувшись із сильним українським опором, був змушений залучити оперативний резерв у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Російські сили постійно змінюють напрямки ударів і вдаються до тактики прихованого проникнення, зокрема маскуючись під цивільних або використовуючи їх як прикриття.

Під час наради розглянули питання посилення українських підрозділів і скоординованого використання резервів. Окремо зосередили увагу на умовах, необхідних для успішного просування українських штурмових груп.

"Продовжуємо працювати над утриманням наявних та облаштуванням додаткових логістичних шляхів.Маємо максимально забезпечувати наше угруповання та проводити вчасну медичну евакуацію поранених. Маємо не лише тримати позиції, а й зберігати життя і здоров’я наших захисників і захисниць. Працюємо пліч-о-пліч в обороні української Донеччини. Слава Україні!", - резюмує він.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Яке головне завдання українських військ у Покровську - думка експерта

Як писав Главред, у Покровську Донецької області продовжуються вуличні бої, і зараз основним завданням українського командування є утримання північної частини міста. Про це повідомив керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі FreeДом.

Він наголосив, що оборонцям необхідно зберегти контроль над північними кварталами та промисловою зоною, адже це забезпечує стабільний коридор через Покровськ у напрямку Мирнограда.

Експерт також зазначив, що Мирноград нині відіграє роль ключового опорного пункту на східній ділянці оборони Покровського та Мирноградського районів. Якщо російським військам вдасться просунутися глибше в Покровську, українським силам доведеться залишати Мирноград.

'Блокують ворога': Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація
Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію в Покровську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська щодня зазнають колосальних втрат, а їхні спроби прорвати українську оборону на ділянці трьох ключових міст щоразу провалюються. Про це розповів командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі, оцінюючи дії ворога на відтинку Куп’янськ–Покровськ–Гуляйполе.

Українські захисники повідомляють про небачену з 2022 року концентрацію російських сил на Покровському напрямку — противник стягнув величезну кількість піхоти, техніки, авіації та безпілотників. Про це заявив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

На околицях Мирнограда на Донеччині ситуація залишається однією з найскладніших уздовж усієї лінії зіткнення. Російські війська перекинули сюди значні підрозділи — від батальйонів і полків до цілих бригад, фактично сформувавши угруповання, співмірне з армійським. Про це повідомив керівник відділення комунікацій 79-ї бригади ДШВ Роман Писаренко.

Інші новини:

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олександр Сырский Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

17:32Фронт
"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

16:56Війна
Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

16:52Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Постановочна сцена": з'явилася інформація про заручини Melovin

"Постановочна сцена": з'явилася інформація про заручини Melovin

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

Останні новини

17:32

"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

16:56

"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

16:52

Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

16:40

Масові зливи матеріалів з НАБУ виявили ще під час обшуків у "рішали" від Бюро Христенка, – експерт

16:36

"Яке дно": Ханде Ерчел влаштувала вечірку в Москві і зізналася в любові до РФ

Рахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – ОрєшкінРахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – Орєшкін
16:31

Долар пішов у круте піке, євро нестримно дешевшає: курс валют на 28 листопада

15:55

Про хімію можна забути: простий натуральний засіб знищує цвіль миттєвоВідео

15:53

"Ми згодні, але є умова": Путін зробив гучну заяву про закінчення війниВідео

15:51

Розгортання іноземних військ в Україні: у Туреччині назвали умову

Реклама
15:44

"Не буду говорити, що найдостойніший": KHAYAT потролив заяву Jerry HeilВідео

15:33

Лукашенко різко розкритикував мирний план США - що не сподобалось диктаторуВідео

15:25

Ціни впадуть ще до Нового року: базовий продукт стане доступнішим для українців

15:09

Китай заговорив про Буданова, — блогер

15:01

Посилена магнітна буря атакувала Україну: людям варто приготуватися до наслідків

14:59

Жінка дізналася про неймовірні здібності своєї вівчарки: що навчився робити пес

14:53

Постачання РФ відрізали, а окупантів заблокували: ЗСУ відбивають важливе місто

14:49

Новорічна закуска в тарталетках із шикарною начинкою - дуже смачноВідео

14:49

Леся Нікітюк поділилася зворушливим моментом із п'ятимісячним сином

14:38

Може заклинити та ржавіти: коли не можна залишати авто на "ручнику"

14:33

Влада РФ влаштувала проблеми Аллі Пугачовій - що сталося

Реклама
14:30

На найпопулярнішому напрямку поїзди курсуватимуть щогодини: розкрито деталі

14:29

Дружина тяжкохворого Adam вийшла на зв'язок і розповіла про стан артиста

14:22

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

14:12

Гороскоп Таро на завтра 28 листопада: Ракам - достаток, Терезам - вірність собі

14:02

"Ми не причетні": Олег Винник дав задню і зробив гучну заяву

13:55

За крок від втрати Гуляйполя: у Deepstate розповіли про ситуацію на фронті

13:54

Лише три рухи ножем: як швидко почистити і порізати болгарський перець

13:50

Мирний план Трампа зайшов в глухий кут: у The Atlantic розкрили долю переговорів

13:35

Сковорода більше не потрібна: несподіваний спосіб готує яєчню швидше і кращеВідео

13:32

Актори серіалу "Дивні дива" зробили приємний сюрприз українцям - деталіВідео

13:24

"Випробування": Ольга Сумська публічно розповіла про зраду Віталія Борисюка

13:16

Чорна П’ятниця 2025 в Алло: все про головний розпродаж року новини компанії

12:59

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

12:57

До Нового року може й не встигнути: політолог сказав, коли закінчиться війнаВідео

12:57

Сибіга анонсував зустріч переговорних команд України та США: що відомо

12:49

Як українською називати "тюль": милозвучні варіанти, які усі ігноруютьВідео

12:41

"Серце співає": розлучена Камалія засвітила каблучку на безіменному пальці

12:14

Секрет свіжих рушників: один простий трюк прискорює сушіння і позбавляє запахуВідео

12:13

Крістіна Орбакайте прийняла важливе рішення - куди вона приїхала

12:00

Михайло Поплавський: Щастя – наша молодість актуально

Реклама
12:00

Як "Аптека 9-1-1" допомагає знайти необхідні ліки та заощадити реклама

11:56

Коли може закінчитись мобілізація в Україні: названо головну умову

11:52

Бундесвер готується: ЗМІ розкрили таємний план Німеччини на випадок війни з РФ

11:50

Чому ялинка обсипається через тиждень: названо найнебезпечніше місце для новорічної красуні

11:45

Путіністка Лариса Гузєєва залишилася без третього чоловіка - що сталось

11:30

Чорна п’ятниця з ASUS: три ігрові ноутбуки, на які варто звернути увагу новини компанії

11:13

Легендарний секрет пральної машини: одна деталь повністю змінює правила гриВідео

11:03

Атака РФ на Тернопіль: у лікарні померла 12-річна дівчинка, її мати також загинула

11:03

Захист неба посилиться: Британія виготовлятиме перехоплювачі Шахедів для України

10:46

Живі ялинки готують на продаж: скільки коштуватимуть новорічні дерева в Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти