'Блокують ворога': Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

В Покровську тривають активні бойові дії, українські військові намагаються відновити втрачені позиції та зачищають місто від ворога, зазначив Сирський.

https://glavred.net/front/blokiruyut-vraga-syrskiy-rasskazal-ob-uspehah-vsu-v-pokrovske-kakaya-tam-situaciya-10719362.html Посилання скопійоване

Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Сирський назвав основні завдання для ЗСУ на Покровському напрямку

Сили оборони зачистили 11,5 кв. км в межах території Покровська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з керівниками військового управління, командирами частин і підрозділів, що ведуть бойові дії на Покровському напрямку. В Межах міста вдалось зачистити від ворога понад 10 квадратних кілометрів території. Про це він розповів у дописі в Facebook.

Він наголосив, що оборону Покровська, Мирнограда та навколишніх територій розглядають у комплексі. Основні завдання українських військ на цьому напрямку фронту залишаються незмінними:

відео дня

утримання українських позицій,

знищення максимальної кількості живої сили й техніки російських загарбників,

переривання логістичних маршрутів російських окупантів,

ефективна протидія ворожим діям у повітрі.

"Блокуємо спроби штурмувати міста малими піхотними групами. З цією метою, а також для відновлення втрачених позицій, наші визначені підрозділи проводять активні дії. Упродовж останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км", - повідомив він.

За словами Сирського, противник, зазнавши значних втрат і зіткнувшись із сильним українським опором, був змушений залучити оперативний резерв у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Російські сили постійно змінюють напрямки ударів і вдаються до тактики прихованого проникнення, зокрема маскуючись під цивільних або використовуючи їх як прикриття.

Під час наради розглянули питання посилення українських підрозділів і скоординованого використання резервів. Окремо зосередили увагу на умовах, необхідних для успішного просування українських штурмових груп.

"Продовжуємо працювати над утриманням наявних та облаштуванням додаткових логістичних шляхів.Маємо максимально забезпечувати наше угруповання та проводити вчасну медичну евакуацію поранених. Маємо не лише тримати позиції, а й зберігати життя і здоров’я наших захисників і захисниць. Працюємо пліч-о-пліч в обороні української Донеччини. Слава Україні!", - резюмує він.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Яке головне завдання українських військ у Покровську - думка експерта

Як писав Главред, у Покровську Донецької області продовжуються вуличні бої, і зараз основним завданням українського командування є утримання північної частини міста. Про це повідомив керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі FreeДом.

Він наголосив, що оборонцям необхідно зберегти контроль над північними кварталами та промисловою зоною, адже це забезпечує стабільний коридор через Покровськ у напрямку Мирнограда.

Експерт також зазначив, що Мирноград нині відіграє роль ключового опорного пункту на східній ділянці оборони Покровського та Мирноградського районів. Якщо російським військам вдасться просунутися глибше в Покровську, українським силам доведеться залишати Мирноград.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію в Покровську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська щодня зазнають колосальних втрат, а їхні спроби прорвати українську оборону на ділянці трьох ключових міст щоразу провалюються. Про це розповів командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі, оцінюючи дії ворога на відтинку Куп’янськ–Покровськ–Гуляйполе.

Українські захисники повідомляють про небачену з 2022 року концентрацію російських сил на Покровському напрямку — противник стягнув величезну кількість піхоти, техніки, авіації та безпілотників. Про це заявив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

На околицях Мирнограда на Донеччині ситуація залишається однією з найскладніших уздовж усієї лінії зіткнення. Російські війська перекинули сюди значні підрозділи — від батальйонів і полків до цілих бригад, фактично сформувавши угруповання, співмірне з армійським. Про це повідомив керівник відділення комунікацій 79-ї бригади ДШВ Роман Писаренко.

Інші новини:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред