'Фактично лінія фронту': названо місто, де можуть розмістити іноземні війська

Розгортання військ дозволить посилити оборони українського узбережжя та "закрити" основні потреби Сил оборони, зазначив Плетенчук.

Куди можуть ввести іноземні війська та які функції вони будуть виконувати / Колаж: Главред, фото: NATO

Про що йдеться у матеріалі:

Макрон заявив про можливість розгортання іноземних військ в Одесі

Узбережжя Одеси фактично є лінією фронту

В ВМС заявили про наявність карт і потреб, які реально "закрити" спільно із союзниками

Президент Франції повідомив про ймовірність направлення іноземних військ до Одеси. Хоча українські військові контролюють узбережжя, ризики з боку противника все ще залишаються. Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Емануель Макрон після засідання "Коаліції охочих" заявив про можливість розміщення міжнародних стабілізаційних сил у районі Одеси, що дозволить посилити оборону морського узбережжя та акваторії.

"Не слід забувати, що узбережжя теж є лінією фронту фактично. Просто тут використовуються інші сили і засоби", - вказав Плетенчук.

Він зазначив, що українські сили оборони вже здійснили комплекс заходів, які не дають противнику перебувати в нашій морській зоні так, як це було на початку вторгнення. Водночас загроза повністю не зникла, тому потенційний спектр таких дій залишається досить широким.

Плетенчук зазначив, що міжнародний миротворчий контингент може складатися з сухопутних сил, а також морської компоненти, адже це передбачено як міжнародним морським правом, так і українським законодавством, і може проводитися відповідно до стандартів.

Він також підкреслив, що однією з головних проблем залишається контроль повітряного простору над акваторією, який росіяни використовують переважно для нанесення ударів.

"У нас є насправді карта, план і потреби, які ми можемо закрити з партнерами разом", - резюмував речник ВМС.

Скільки військ країни Заходу можуть відправити до України - думка експерта

Як писав Главред, політолог і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначив, що у Британії, Німеччині та Франції періоди комфорту та безпеки призвели до появи слабких лідерів.

Він підкреслив, що щодня лунають гучні заяви, які кардинально не збігаються з реальними діями, демонструючи політику без достатніх ресурсів і без ґрунтування на реальних можливостях.

Золотарьов зазначив, що без участі США питання розміщення миротворчого контингенту в Україні приречене на провал. Власних вільних військ у Європи практично немає. У Франції – лише Іноземний легіон із 10 тисяч осіб, у Британії – трохи більше 70 тисяч сухопутних військ.

Чисельність армії країн Європи, які є членами НАТО і теоретично можуть відправити миротворців до України / Інфографіка: Главред

Розміщення миротворців в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що після укладення мирної угоди в Україні планується розміщення так званих сил забезпечення за межами лінії фронту. Йдеться про їхнє розгортання вже після досягнення політичного врегулювання та роботу в таких містах, як Київ і Одеса.

Військовий експерт Іван Ступак зазначив, зупинка бойових дій по нинішній лінії розмежування стане радше тимчасовим перемир’ям. Водночас існує значна ймовірність, що за такого сценарію конфлікт не відновиться, особливо якщо до України введуть миротворчі сили.

Паралельно Велика Британія вже визначила військові підрозділи, які можуть бути швидко розгорнуті в Україні після завершення переговорів і підписання домовленостей.

Про персону: Дмитро Плетенчук Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

