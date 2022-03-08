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В ООН розповіли, що Україну через російську агресію покинули 1,7 млн осіб

8 березня 2022, 07:19

У Євросоюзі очікують, що з України до країн ЄС через російсько-українську війну можуть евакуюватися до п'ять мільйонів людей.

переселенці, біженці, українці на кордоні
В ООН розповіли, що Україну через російську агресію покинули 1,7 млн осіб / Reuters

1,7 мільйона українців покинули країну з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це повідомили представники Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) в Twitter.

"Гуманітарна допомога повинна враховувати унікальні потреби жінок і дівчаток; залучати жінок до процесу прийняття рішень; приділяти першочергову увагу захисту від гендерного насильства", — йдеться в тексті їх повідомлення.

Більше мільйона українців виїхали до Польщі, зазначає агентство Reuters.

"Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних зі своїх будинків через війну", —заявили представники прикордонної служби Польщі пізно ввечері 7 березня.

За словами представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, очікується, що через військову російську агресію з України в країни Євросоюзу можуть евакуюватися до п'ять мільйонів чоловік.

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Нагадаємо, раніше українські біженці матимуть право жити і працювати в Європейському Союзі до трьох років відповідно до плану надзвичайних ситуацій.

За даними ДПСУ, Євросоюз передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на строк до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку. Якщо конфлікт триватиме довго або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки.

Автор: Єгор Бунін
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новини Польщі ООН беженцы
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