Розгортання іноземних військ в Україні: у Туреччині назвали умову

Анкара відкрита для обговорення розгортання своїх військ в Україні, але лише за певної умови.

Розгортання військ Туреччини в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко про головне:

Анкара готова обговорювати розгортання своїх військ в Україні

Але спершу має бути припинення вогню між РФ та Україною

Міністерство оборони Туреччини заявило, що спочатку має бути досягнуто припинення вогню, перш ніж можна буде розпочати обговорення можливого розгортання їхніх військ в Україні.

Анкара заявила, що відкрита для обговорення такого розгортання, але тільки за умови визначення його умов. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до складу сил можуть увійти французькі, британські та турецькі солдати.

Анкара, яка підтримувала дружні зв'язки як з Москвою, так і з Києвом під час війни, заявила, що відкрита для обговорення такого розгортання, але лише за умови визначення його умов.

"Спочатку між Росією та Україною має бути встановлений режим припинення вогню. Після цього має бути розроблена структура місії з чітким мандатом, а також визначено обсяг внеску кожної країни", - заявили в Міністерстві оборони Туреччині.

Що відомо про розгортання іноземних військ в Україні

Як писав Главред, після підписання мирної угоди в Україні будуть розгорнуті так звані сили забезпечення поза лініями фронту. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 25 листопада.

За його словами, розгортання відбудеться не під час бойових дій, а вже в умовах досягнутого мирного домовлення, і передбачає роботу в таких містах, як Київ та Одеса.

Макрон зазначив, що до контингенту увійдуть британські, французькі та турецькі військові, які виконуватимуть завдання з підготовки українських підрозділів та допомагатимуть у забезпеченні безпеки ключових об’єктів. Розгортання відбуватиметься в рамках міжурядової коаліції, а не під егідою НАТО.

Чи погодиться Україна на мирний план Трампа

Якщо Україна погодиться на мирний план Трампа, то шансу на виживання просто не залишиться. Так вважає ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий

"Сподіваюся, що жодна влада в Україні - ні корумпована, ні не корумпована, ні скомпрометована, ні не скомпрометована, ні популярна, ні не популярна - не погодиться таке підписати. Попри велику кількість недоліків нашої влади вона пручається, чинить опір і не погоджується на смертний вирок Україні", - наголосив він.

Підготовка мирної угоди - останні новини

Як писав Главред, у Женеві відбулися переговори делегацій України, США та провідних європейських країн, де погодили новий 19-пунктний план щодо припинення війни. Втім, найчутливіші політичні питання Сполучені Штати та Україна вирішуватимуть вже на рівні прямих зустрічей президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Як вказує The Telegraph, за непідтвердженими даними, така зустріч може відбутися цього тижня у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що після переговорів зі США у Женеві перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Чутливі пункти плану буде обговорено під час особистої зустрічі з президентом США.

Також відомо, що у погодженій у Женеві оновленій версії американського плану завершення війни Росії проти України встановлено обмеження чисельності Збройних сил України до 800 тисяч військовослужбовців. Київ погодився на встановлення такого ліміту.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

