У РФ ухвалили шокуюче рішення щодо Пугачової

Алла Пугачова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, Максим Галкін

У РФ ухвалили рішення щодо російської співачки Алли Пугачової.

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Mash, Пугачову зобов'яжуть знести пірс біля свого маєтку на березі Істри в Сонячногірську. Перевірка Росводресурсу показала - співачка незаконно використовує прибережну територію біля своїх хором.

За даними каналу, перевірка законності використання земельної ділянки Пугачової почалася після звернення підприємця Риськова. "Фахівці Росводресурсу виїхали на місце і встановили - на територію річки Істри Алла Борисівна залізла незаконно, документів на спорудження пірсу у неї немає. Ділянка - земля особливо охоронюваних територій та об'єктів із видом дозволеного використання: для рекреаційних цілей. Будівництво причалу - це взагалі не туди", - пишуть пропагандисти.

Алла Пугачова знову в ща / фото: instagram.com, Алла Пугачова

Повідомляється, що справу передано в Генпрокуратуру - з вимогою вивчити документи і позбавити Пугачову права на ці 25,5 соток.

Будинок Алли Пугачової та пристань біля будинку / фото: t.me/mash

Далі гавань артистки виставлять на аукціон. У ньому зможуть узяти участь усі охочі, крім неповнолітніх. Щоправда, тепер доведеться трохи почекати - аукціон розпочнеться тільки після закінчення перевірки.

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

